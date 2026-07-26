Ayuso pide llorando «no enfrentar a los pueblos» y anuncia «una recuperación inédita» ante los incendios

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este domingo el inicio de una recuperación inédita en las zonas afectadas por el incendio de la Sierra Oeste. El plan integral incluye la reparación de más de 100 kilómetros de carreteras, ayudas directas a los ganaderos y una evaluación inmediata de los daños, todo ello mientras el fuego sigue activo. Emocionada y llegando a las lágrimas, ha pedido «no enfrentar a los pueblos». Que «no empiecen con guerras, la gente no se lo merece», ha proclamado.

Tras acompañar a los Reyes en su visita al centro de acogida de evacuados en Villamanta, Ayuso ha defendido que el Gobierno madrileño no esperará a la extinción total del incendio para comenzar la reconstrucción.

«No enfrentemos a los pueblos, porque eso no ayuda en nada. No empiecen con guerras innecesarias en estos momentos, la gente no se lo merece», ha subrayado. La presidenta ha recordado que «Madrid nunca para» y ha destacado la experiencia del Ejecutivo regional en crisis anteriores como la DANA, la borrasca Filomena y la pandemia, donde se reconstruyeron en tiempo récord puentes, carreteras, viviendas e infraestructuras.

«Bomberos, agentes forestales, policías locales, la UME y cientos de voluntarios están luchando sin descanso contra el mayor incendio de nuestra historia», ha señalado. «Pero en el Gobierno ya estamos trabajando para una recuperación lo más rápida posible. Antes de que se apague el fuego, nuestra obligación es preparar ese escenario», ha insistido.

Ya se están evaluando los daños en viviendas, infraestructuras y terrenos. Según los primeros datos, hay al menos 43 viviendas destruidas por completo y otras 300 con daños importantes, aunque la cifra aumentará notablemente, ha reseñado.

Gratitud

Ayuso ha agradecido a los Reyes su apoyo al pueblo español, así como la labor de los alcaldes, especialmente el de Villamanta, la juventud local y los vecinos desplazados de Aldea del Fresno. Cuatro días después de su inicio, el incendio continúa sin estabilizarse y ha quemado ya más de 22.000 hectáreas. La emergencia, que afecta a Madrid y Ávila, se ha ampliado a Toledo.

La presidenta ha elogiado el trabajo de los efectivos, que han logrado frenar el avance del fuego hacia el interior de la región, combatiendo especialmente su entrada desde Ávila en Cadalso de los Vidrios y San Martín de Valdeiglesias desde la declaración del nivel 3.

La Comunidad cuenta con cerca de 300 bomberos y agentes forestales, 50 vehículos terrestres y 10 helicópteros (tres en la zona), e incorpora más recursos progresivamente. Más de 55.000 vecinos han sido desalojados, evacuados o confinados.

Los municipios desalojados incluyen Aldea del Fresno, Navas del Rey, Chapinería, Colmenar del Arroyo, Fresnedillas de la Oliva, Robledo de Chavela, Navalagamella, Las Rozas de Puerto Real, Cenicientos y Zarzalejo. Permanecen confinados San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa, Valdemaqueda y Villa del Prado.

Atención a los afectados

Se han habilitado 19 puntos de acogida en 15 municipios que atienden a unas 2.400 personas. Además, hay 800 camas preparadas para posibles evacuaciones y se ha reforzado la atención sanitaria con ambulancias en 10 municipios. Hasta el momento no hay asistencias graves, aunque se han realizado 13 traslados hospitalarios.

Los profesionales del Sermas han atendido a más de mil personas, principalmente por problemas respiratorios, y se ha activado apoyo psicológico. También funciona la dispensación de medicamentos a domicilio y en oficinas locales. Se mantiene un dispositivo de 85 autobuses con 100 profesionales que ya ha trasladado a cerca de 8.000 vecinos. Se han evacuado animales al Centro Integral de Acogida en coordinación con protectoras. El incendio mantiene cortados 14 puntos de 12 carreteras autonómicas y 13 líneas de autobuses suspendidas.

Ayuso ha pedido evitar desplazamientos innecesarios a la zona. Se ha restablecido la telefonía móvil, aunque se trabaja para mejorar la cobertura.

Un millón de euros en ayudas de emergencia a ganaderos

La Comunidad destinará un millón de euros a ayudas de emergencia a los ganaderos, enviará 20 tráileres con 300 toneladas de forraje y paja, y depósitos de agua. También se renovarán automáticamente las demandas de empleo y se repararán más de 100 kilómetros de carreteras dañadas.Ayuso ha agradecido el esfuerzo de bomberos, UME, Guardia Civil, policías locales, Protección Civil y voluntarios, que han salvado numerosas viviendas, especialmente alrededor del pantano de San Juan y Entrepinos.

La región invierte más de 52 millones de euros en prevención y extinción de incendios, con 6.110 efectivos (un 23% más que el año pasado). La presidenta ha pedido solidaridad con los municipios afectados y evitar confrontaciones. Ha defendido las ayudas a los ganaderos,» que han sido de los primeros damnificados», y ha reclamado analizar las causas del incendio con rigor una vez superada la emergencia, sin utilizar la tragedia para enfrentar a los pueblos.