Incendios en España, en directo: pueblos evacuados, zonas afectadas y última hora en Madrid, Toledo, Ávila y Castellón

España afronta una nueva jornada crítica marcada por varios grandes incendios forestales que mantienen en máxima alerta a los servicios de emergencia. Los principales focos se concentran en la Comunidad de Madrid, Ávila, Toledo y Castellón, donde cientos de efectivos trabajan sin descanso para contener el avance de las llamas y consolidar los perímetros. Tras una noche en la que las condiciones meteorológicas permitieron avanzar en algunos frentes, la previsión de fuertes rachas de viento y el aumento de las temperaturas vuelven a complicar la situación y obligan a extremar la vigilancia.

Incendios de España, en directo: pueblos evacuados, zonas afectadas y última hora en Madrid, Toledo y Ávila