Incendios en España, en directo: pueblos evacuados, zonas afectadas y última hora en Madrid, Toledo, Ávila y Castellón
España afronta una nueva jornada crítica marcada por varios grandes incendios forestales que mantienen en máxima alerta a los servicios de emergencia. Los principales focos se concentran en la Comunidad de Madrid, Ávila, Toledo y Castellón, donde cientos de efectivos trabajan sin descanso para contener el avance de las llamas y consolidar los perímetros. Tras una noche en la que las condiciones meteorológicas permitieron avanzar en algunos frentes, la previsión de fuertes rachas de viento y el aumento de las temperaturas vuelven a complicar la situación y obligan a extremar la vigilancia.
Incendios de España, en directo: pueblos evacuados, zonas afectadas y última hora en Madrid, Toledo y Ávila
Un incendio obliga a interrumpir la alta velocidad en Tarragona, que afecta la línea Madrid-Barcelona
Un incendio próximo a la infraestructura obliga a interrumpir la circulación de trenes de alta velocidad entre Camp de Tarragona y La Pobla de Montornés (Tarragona) desde este lunes a las 09:48 horas.
Están afectados los trenes de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, ha informado Adif a través de un mensaje en X. En el ámbito de Rodalies, las líneas R13, R14, R15, R16 y R17 sufren demoras de más de 30 minutos de media por una incidencia técnica de un tren entre Sitges y Garraf (Barcelona).
El viento podría complicar los trabajos de extinción en Madrid
Los servicios de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid han avisado este lunes, a través de un comunicado sobre la situación de los incendios en la Sierra Oeste de la región, de que las rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora que se prevén para esta jornada «compliquen las labores de extinción».
43 carreteras secundarias cortadas por los incendios
La DGT ha informado de que 43 carreteras secundarias permanecen cortadas por los incendios. «Les pedimos que eviten desplazarse por carreteras de la sierra oeste de Madrid, en la zona de incendios de Ávila, Toledo y Castellón y que se mantengan informados a través de los canales oficiales».
El incendio de la Sierra Oeste de Madrid reduce su avance durante la noche, aunque aún no está estabilizado
Los incendios forestales que afectan a la Comunidad de Madrid han reducido su avance durante la noche, una evolución que ha permitido a los medios de extinción actuar sobre los distintos focos, si bien el fuego continúa activo y sin estabilizar, según han informado fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid.
En estos momentos se identifican tres frentes del incendio, siendo el más activo el situado al norte del Pantano de San Juan, donde continúan concentrándose buena parte de los esfuerzos de los equipos de emergencias.
«Las lenguas del incendio de Ávila recrudecen la situación en el Pantano de San Juan», ha manifestado la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en una publicación en su perfil oficial en redes sociales.
Marlaska: «Las condiciones climatológicas no están ayudando»
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que las condiciones climatológicas «no están ayudando» a la extinción de los incendios activos en el país, aunque ha asegurado que, gracias a las rachas de viento, los medios «pueden trabajar».
Desplegados 109 efectivos y 28 medios terrestres de Castilla-La Mancha
El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) mantiene desplegados 109 efectivos y 28 medios terrestres en los incendios de Burgohondo (Ávila), Almorox (Toledo) y Sierra Oeste de Madrid, en el marco del nivel 3 de emergencia.
Aagesen alerta del riesgo «muy alto» de incendios ante una nueva ola de calor
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha pedido «mucha precaución» ante el riesgo «muy alto» de incendios forestales previsto a partir de este martes, cuando podría comenzar la cuarta ola de calor del verano en España, tras una noche «muy compleja» en la lucha contra el fuego.
El Rey destaca la «coordinación ejemplar» frente a los incendios: «Unidos se puede afrontar cualquier riesgo»
El Rey Felipe VI ha destacado el «buen mensaje» que traslada la «coordinación ejemplar» entre administraciones en las labores de extinción de los incendios, resaltando además que «unidos se puede afrontar cualquier riesgo».
Así se ha pronunciado el monarca desde el polideportivo La Chopera, del municipio madrileño de Villamanta, en declaraciones a los medios junto a la Reina Letizia, en las que han trasladado su cariño a las personas evacuadas por las llamas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, y el general jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), Francisco Javier Marcos, han acompañado a los Reyes en la visita.
Felipe VI ha subrayado que Villamanta es «el ejemplo» de los muchos municipios que «apoyan y ayudan» a las personas que han tenido que ser desplazadas de sus pueblos por los incendios, especialmente en la Comunidad de Madrid y las provincias de Ávila y Toledo.
Feijóo destaca la coordinación y el compromiso de los operativos en los incendios y pide no «tensionar»
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha destacado el «trabajo enorme de coordinación» y el «compromiso» del operativo desplegado para luchar contra los incendios forestales y ha pedido «no tensionar».
Feijóo se ha desplazado este domingo por la tarde a Navalcarnero (Madrid) para visitar el puesto de mando avanzado por los incendios forestales en la sierra oeste de la Comunidad de Madrid y las provincias de Ávila y Toledo, que afectan ya a más de 77.000 hectáreas.
El líder popular ha recalcado que se trata de una «situación de una enorme ansiedad, incertidumbre, impotencia» para los afectados, recordando el elevado impacto «medioambiental» y «poblacional», con más de 55.000 vecinos evacuados. No obstante, ha subrayado el «enorme trabajo de coordinación y un enorme compromiso» del operativo con el único objetivo de extinguir el fuego.
30 medios aéreos trabajarán para extinguir el incendio de Castellón
Cerca de 30 medios aéreos se incorporarán a lo largo de este lunes a las labores de extinción del incendio que asola Castellón. Según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, durante este lunes se irán incorporando 17 medios aéreos de la Generalitat, 10 del Ministerio de Transición Ecológica, 1 de Aragón, 1 de Cataluña y 1 de Baleares.
Emergencias avisa de que las rachas de viento de hoy pueden complicar las labores de extinción en Madrid
Los servicios de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid han avisado hoy, en un comunicado sobre la situación de los incendios en la Sierra Oeste de la región, de que las rachas de viento de hasta 30 kilómetros por hora que se prevén para hoy compliquen las labores de extinción.
Según el citado comunicado, la noche ha sido de intenso trabajo para avanzar hacia la estabilización del incendio. Y las zonas que presentan más dificultad dentro de la región son: el entorno del río Cofio, la urbanización El Encinar del Alberche en Villa del Prado y las urbanizaciones al sur del embalse de San Juan de San Martín de Valdeiglesias.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aseguraba anoche que la extinción de los incendios forestales que afectan a Ávila y Madrid estaba evolucionando «despacio», pero de manera «positiva».
Extinguido el incendio forestal de Selas (Guadalajara), tras quemar 2.800 hectáreas
El Servicio de Prevención y Extinción de Incendios Forestales de Castilla-La Mancha (Infocam) ha dado por extinguido el incendio forestal originado en el municipio de Selas (Guadalajara) y que ha afectado a cerca de 2.800 hectáreas.
▶️#IFSelas en #Guadalajara EXTINGUIDO por #INFOCAM de @gobjccm junto a cuerpos de otras #CCAA. #ℹ️ https://t.co/S5iDXFcmVA#LaPrevenciónSalva pic.twitter.com/HSTver5YlI
— INFOCAM (@Plan_INFOCAM) July 26, 2026
Alerta de la AEMET por altas temperaturas
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha lanzado una alerta por altas temperaturas para este lunes.
«Hoy, peligro moderado en buena parte del norte y centro peninsular, pero muy alto o extremo en el área mediterránea y suroeste. A partir del martes, una subida de temperaturas disparará el peligro a niveles muy altos/extremos en la mayor parte del país», aseguran.
Hoy, peligro moderado en buena parte del norte y centro peninsular, pero muy alto o extremo en el área mediterránea y suroeste.
A partir del martes una subida de temperaturas disparará el peligro a niveles muy altos/extremos en la mayor parte del país.https://t.co/Eyx5iwJ4eV pic.twitter.com/kYRrwRpVes
— AEMET (@AEMET_Esp) July 27, 2026
Los incendios dejan 13 carreteras afectadas en la Comunidad de Madrid
Los incendios mantienen 13 carreteras cortadas o con restricciones al tráfico en la Comunidad de Madrid. Por el momento están afectadas la M-501, M-507, M-510, M-512, M-521, M-531, M-533, M-537, M-539, M-540, M-541, M-855 y M-957. El Gobierno autonómico recomienda «evitar los desplazamientos por las zonas afectadas».
La principal preocupación del operativo de extinción se sitúa en el entorno del pantano de San Juan (Madrid)
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha afirmado este domingo que la principal preocupación del operativo de extinción se sitúa en el entorno del pantano de San Juan, donde los equipos trabajan para evitar que las posibles reactivaciones del incendio, unidas al cambio previsto en la dirección del viento, compliquen la evolución del fuego hacia el norte del embalse.
Extinguido el incendio declarado este jueves en Retuerta del Bullaque (Ciudad Real)
Pasadas las doce de la noche, el dispositivo de prevención y extinción de incendios forestales de Castilla-La Mancha daba por extinguido el fuego declarado en Retuerta del Bullaque (Ciudad Real).
Las llamas eran detectadas el pasado jueves a las 12:54 horas por un vigilante fijo y quedaban controladas este sábado a las 14:03 horas.
Un incendio que obligó al confinamiento de la localidad de Marjaliza (Toledo) y en el que han llegado a trabajar 99 medios y 429 personas, según el Sistema de Información de Incendios Forestales (Fidias) de la Consejería de Desarrollo Sostenible.
Última hora de los incendios en España: el viento amenaza con reavivar los grandes fuegos de Madrid, Ávila, Toledo y Castellón
La mayor preocupación sigue centrada en el gran incendio que afecta a Madrid y Ávila, cuyos frentes ya han terminado confluyendo en un único perímetro de unos 160 kilómetros.
Aunque las autoridades aseguran que la intensidad del fuego ha disminuido respecto a los primeros días, continúan las evacuaciones y los operativos mantienen el esfuerzo en las zonas más complejas, especialmente en el entorno del embalse de San Juan, el río Cofio y varias urbanizaciones del suroeste madrileño. Paralelamente, el incendio de la Sierra de Espadán, en Castellón, sigue activo, aunque ya no se considera fuera de capacidad de extinción, mientras permanecen algunas restricciones y confinamientos en municipios afectados.
Alerta por la mala calidad del aire por los incendios en varios puntos de Castilla-La Mancha
La Dirección General de Calidad Ambiental de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ha informado este lunes del registro de valores elevados de «material particulado» en varias estaciones de medición de calidad del aire de la región debido a la nube de humo provocada por los incendios forestales que afectan a Ávila y la Comunidad de Madrid.