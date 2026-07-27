La denuncia de un pueblo del Tiétar que arde: «Se multa al que previene y se ignora al que extingue»

El fuego ha vuelto a llamar a las puertas del Valle del Tiétar. Un nuevo incendio se ha declarado esta mañana en el entorno de Sartajada (Toledo), un municipio que asiste con impotencia al avance de las llamas por un territorio de alto valor natural.

El Ayuntamiento de Sartajada sostiene que el fuego no ha vuelto por sorpresa, sino como consecuencia de una cadena de decisiones que, denuncia, ha dejado indefensos a los pueblos que mejor conocen su entorno.

Dos vecinos frente al fuego

Según relata el consistorio, el incendio ha podido controlarse gracias a la intervención de Jorge Núñez, vicealcalde de Sartajada, y de otro concejal del municipio, que se plantaron ante las llamas antes de la llegada de refuerzos.

Dos personas, sin medios extraordinarios, con el conocimiento del territorio «que sólo da toda una vida recorriéndolo». Sin esa actuación, advierte el ayuntamiento, el fuego podría haber arrasado decenas de hectáreas.

No es la primera vez. En 2022, un incendio de origen intencionado afectó a la zona y la finca de La Nube del Tiétar actuó como cortafuegos natural gracias al desbroce y el mantenimiento preventivo previos. El fuego se detuvo donde alguien había trabajado la tierra.

El alcalde, en el hospital

La denuncia se difunde también en nombre del alcalde, Luis Alberto Fernández, ingresado en el Hospital de Talavera de la Reina tras sufrir un accidente durante las labores de vigilancia en los caminos rurales del municipio.

«El alcalde no estaba de excursión. Estaba trabajando», subraya el consistorio, que describe unos caminos «abandonados por las instituciones que deberían mantenerlos» y recorridos a diario para garantizar la seguridad de los vecinos.

El ayuntamiento traslada su solidaridad al regidor y sostiene que su accidente no es un suceso aislado, sino «el síntoma de un modelo de gestión rural» que descarga el peso de la prevención sobre quienes menos recursos tienen.

Multados por prevenir

El municipio asegura haber tenido que hacer frente a multas administrativas derivadas de un desalojo forzado que, denuncia, paralizó las labores de prevención de incendios que la corporación venía desarrollando.

Para el consistorio, no se trata de un fallo aislado, sino del resultado de decisiones tomadas por mandos sin experiencia en el terreno, ajenos a la realidad de los municipios rurales y a un riesgo que, afirma, «nunca han sentido en la piel».

El resultado, denuncia, está a la vista: un fuego que avanza donde nadie ha desbrozado y que sorprende donde nadie ha vigilado, mientras quienes podrían haber actuado con antelación permanecen «atados de manos por la burocracia».

«Se multa al que quiere prevenir y se ignora al que tiene que extinguir. Así no se apaga el fuego: así se alimenta», resume el vicealcalde.

Héroes sin foco

El Ayuntamiento de Sartajada pide a los medios que dirijan la mirada «donde de verdad importa»: no hacia los portavoces institucionales, sino hacia los vecinos que se plantan ante las llamas sin esperar instrucciones ni medios.

Son autónomos, agricultores, ganaderos y pequeños empresarios rurales, recuerda el consistorio, los que mantienen viva la economía de proximidad y para quienes el monte no es paisaje, sino sustento.

Esta mañana, remacha, dos de esos vecinos han evitado una catástrofe. «No tendrán medalla. No saldrán en televisión», lamenta el ayuntamiento, porque para ellos apagar el fuego «es simplemente lo que hay que hacer».

¿Quién quema España?

El consistorio reconoce que carece de competencia para determinar el origen de los incendios, pero traslada la alarma de los vecinos ante un patrón de fuegos «en zonas inesperadas, sin causa climática aparente» y con una simultaneidad que, dice, desafía la estadística.

Por ello, exige una investigación rigurosa y transparente a las autoridades estatales, autonómicas y provinciales sobre el origen de los incendios, con atención expresa a la posibilidad de que sean intencionados.

Lo que exige Sartajada

El manifiesto se cierra con un decálogo de exigencias a las administraciones. Entre ellas, un mando único de emergencias con conocimiento del terreno y participación obligatoria de los ayuntamientos; la dotación inmediata de recursos para desbroce, cortafuegos y vigilancia; la eliminación de las trabas burocráticas que frenan la prevención; y amparo legal para los vecinos y autónomos que intervienen en la primera respuesta ante los incendios forestales.

«El Valle del Tiétar no va a rendirse», zanja el consistorio, que reivindica siglos cuidando el monte y exige, sobre todo, «que se nos deje trabajar».«Cuando el fuego llega, los que apagan son los de aquí. Siempre lo han sido», sentencia el Ayuntamiento de Sartajada.