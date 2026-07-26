RTVE omite que el bombero al que llevó a hablar de los incendios es un activista que ha participado en actos de Podemos e IU

RTVE ha vuelto a poner de manifiesto su falta de neutralidad a la hora de elegir invitados y colaboradores en sus programas. Esta vez ha sido en el programa Malas Lenguas, presentado por Jesús Cintora. El espacio de TVE presentó durante la mañana de este sábado a Juan Carlos González como «bombero forestal», que habló sobre las principales causas de los incendios que llevan semanas asolando España, entre las que incluyó el «cambio climático» y la «despoblación». Lo que no dijo el programa es que González ha colaborado también en actos de Podemos e Izquierda Unida en el pasado.

El bombero forestal insistió durante su intervención en el cambio climático como causa de la mayor proliferación de incendios en la península, la misma tesis que ha defendido el Gobierno de Pedro Sánchez para excusar la falta de medios y el abandono del medio rural. «A toda esa gente que niega el cambio climático, les invitaba a ponerse a trabajar con nosotros, frente a los incendios, frente a la DANA. Vendrá otra DANA, vendrá otra Filomena. Les invito a que, cuando venga, que se pongan junto a nosotros a trabajar y vean cómo ha ido cambiando todo y cómo estos incendios están provocados por la despoblación y el cambio climático, sobre todo», ha dicho González en el final de su intervención.

Pocas horas después de que se retransmitiera el programa, han empezado a surgir imágenes en redes sociales del bombero forestal participando en diferentes actos de partidos de izquierda. En concreto, de Izquierda Unida y Podemos.

RTVE omitió en el programa la información que relacionaba a González con los dos partidos de izquierda, mientras defendía la postura que ha esgrimido el Gobierno los últimos días. Desde el Gobierno de Pedro Sánchez se aseguró hace sólo dos meses que se iba a acometer «el mayor despliegue del Estado» ante la temporada de incendios forestales. Sin embargo, el Ejecutivo ha tenido que pedir a la Unión Europea la ayuda de cuatro hidroaviones ante la falta de medios para hacer frente a los incendios forestales.