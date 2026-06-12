Inda carga contra el premio de ‘Público’ a García Ortiz: «¿Cómo le puedes dar un premio a un delincuente?»

Eduardo Inda, Iker Jiménez y Carmen Porter cargan en el programa Horizonte contra el premio concedido al ex fiscal general del Estado condenado, Álvaro García Ortiz, por parte de Público.

«¿Quién se lo ha dado? ¿Soto del Real o quién se lo ha dado?», preguntó el director de OKDIARIO, Eduardo Inda.

Todo ocurrió el mismo día que trascendió que Leire Díez se había reunido en al menos dos ocasiones con quien era la mano derecha de García Ortiz, Diego Villafañe, pese a los intentos de desmentir cualquier encuentro por parte del Ministerio Público.

Además, en el evento, el ministro de Transformación Digital, Óscar López, acusó de prevaricación a «algunos» jueces sin aportar ninguna prueba.

La copresentadora del programa, Carmen Porter, destacó que habían premiado a un condenado por la justicia como «Personaje del Año». «Esta misma tarde a Álvaro García Ortiz, ex fiscal general del Estado, le han dado el Premio Público 2026 al Personaje del Año 2026», afirmaba.

La reacción en la mesa llegó enseguida e Inda no pudo más con su indignación: «¿Estamos locos? ¿Le das un premio a un tío al que han condenado en sentencia firme por revelación de secretos? Estamos todos locos. Yo no sé si estoy viviendo, en las últimas semanas, en los últimos meses, una ficción o la realidad». «¿Cómo le puedes dar un premio a un delincuente?», insistía. «Pues por su buen hacer», respondía con cierta ironía Carmen Porter.

«Una película de los Marx», añadía el presentador Iker Jiménez. «Pues por su buen hacer».