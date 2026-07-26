Sánchez insiste en vincular los incendios con el cambio climático y anuncia ayudas del Consejo de Ministros a zonas afectadas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha insistido en la importancia del Pacto de Estado sobre la Emergencia Climática, y ha pedido una vez más que no se dé «solamente una respuesta acorde y proporcionada a la magnitud de estas emergencias», sino que también se incorpore el dato y el conocimiento de la ciencia «para hacer las mejores políticas públicas en beneficio de nuestros conciudadanos». Desde el operativo de seguimiento de los incendios, Sánchez ha advertido que hay que luchar contra estas emergencias «todas las administraciones, a todos los niveles, poniendo recursos económicos y, como he dicho antes, cooperando».

Sánchez ha aprovechado para anunciar que en la reunión del próximo Consejo de Ministros del martes 28 de julio se aprobará la declaración de zona gravemente afectada de la provincia de Ávila y que el Ejecutivo tiene prevista la aprobación de un Real Decreto Ley en ese sentido.

El jefe del Ejecutivo, que ha visitado hoy el puesto de mando avanzado de la localidad de Navaluenga (Ávila), junto con el presidente de Castilla Y León, Alfonso Fernández Mañueco, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, entre otras autoridades locales, para conocer de primera mano la evolución de los incendios que afectan a la provincia, ha puesto en valor repetidamente la cooperación y la colaboración entre todas las administraciones que se están llevando a cabo.

Pedro Sánchez ha seguido denunciando la existencia de bulos y desinformación en torno a la información que surge sobre los incendios y ha agradecido «a los periodistas que aquí nos acompañan, que están trasladando esa información factual con datos y luchando por datos contra los bulos y la desinformación» su labor, porque permiten que «nuestros ciudadanos y ciudadanas reciban una información veraz que garantice su seguridad y su tranquilidad».

El jefe del Ejecutivo ha rechazado los «bulos» que relacionan el origen de los incendios con las energías fotovoltaicas o con la minería, «como si fueran incendios provocados por intereses espurios». En este sentido ha sido tajante y lo ha descartado con un «nada más lejos de la realidad».

Sánchez ha hecho un llamamiento directo a los ciudadanos: «Infórmense a través de los canales institucionales, infórmense a través de los medios de comunicación contrastados para su propia seguridad y su propia tranquilidad» -ha instado el presidente-, y ha añadido: «Tengan confianza en las instituciones públicas, en el sistema nacional de protección civil».

Pedro Sánchez ha advertido que el número de hectáreas calcinadas en lo que va de año supera ya las 150.000 y ha subrayado que se está multiplicando por seis el número de hectáreas afectadas con respecto al año pasado, que ya fue, según ha dicho «un año especialmente complejo».

Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, también ha agradecido la colaboración tanto del Gobierno como de otras comunidades en la lucha contra el gran incendio que afecta a su territorio y ha anunciado que su Gobierno se personará en la investigación judicial contra los responsables de esta catástrofe.