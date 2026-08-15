Adiós a los muebles de cocina bajo la encimera: la tendencia más cómoda y práctica que llega en 2026 según los expertos en interiorismo

La tendencia más cómoda, práctica y barata que llega en 2026 y nos hará despedirnos de los muebles de cocina bajo la encimera nos sorprenderá. Es hora de apostar claramente por un cambio de ciclo que puede ser esencial y que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a visualizar. Estaremos pendientes de aprovechar cada uno de los detalles que forman nuestra cocina de ensueño y que puede convertirse en un detalle que quizás no sabíamos.

Una de las partes más importantes de nuestra casa es la cocina, aunque no lo parezca, vamos a pasarnos muchas horas en ella y es esencial que así sea. Sobre todo, si descubrimos la esencia de un tipo de detalles que pueden llegar en cualquier momento para alejarnos de un diseño convencional. Reformar una cocina y hacerlo por una pequeña cantidad, este sistema nos sirve, además de aportar una calidez, estilo, originalidad y versatilidad. Nunca visto, hasta ahora en una cocina. Esta tendencia nos servirá para darle una renovación constante a un mueble práctico de nuestra casa.

Los muebles de cocina bajo encimera se despiden

Este tipo de muebles cuentan con unos pros, pero también contras que deberemos tener en consideración y pueden ser esenciales. Sobre todo, si descubrimos lo que nos estará esperando en un cambio de tendencia y de decoración que nos hace volver al pasado.

Las cocinas actuales disfrutan de una sencillez que puede acabar siendo la que nos dará algunos procesos importantes que serán los que nos marcarán de cerca. Es hora de saber lo que puede pasar con unas cifras que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Estos armarios que pueden costarnos más o menos, según si son o no a medida o si forman parte de un bloque o kit que podemos montar en casa. Pueden cambiar por completo con una tendencia que este 2026 nos hace sumergirnos de lleno en la cocina de la abuela.

Una manera de hacer realidad un cambio que, sin duda alguna, acabará siendo esencial en estos días que tenemos por delante. Este tipo de muebles de cocina, acabarán marcando una diferencia importante si descubrimos la esencia de este tipo de detalles que serán claves. Dejamos atrás los muebles convencionales y nos sumergimos de lleno en las cortinas que pueden cambiarlo todo.

La tendencia más cómoda y práctica que llega en 2026 según los expertos en interiorismo

Este 2026 vamos a volver a ver un elemento que cobra fuerza y lo hace con la mirada puesta a una serie de cambios que nos servirán para sumergirnos de lleno en una cocina de esas que impresionan y que pueden acabar generando más de una alegría del todo inesperada.

Es hora de saber cómo descubrir una cocina de lujo en un abrir y cerrar de ojos. Los expertos de Kanseicocinas nos explican que: «Hay que pensar que este sistema también se ha modernizado, y los estantes y divisiones interiores pueden ser de última generación. Con acceso cómodo a su interior y fácil de limpiar. Por lo que la distribución de una cocina con cortinas sigue el mismo principio que una con muebles de cocina. Eligiendo tanto el tejido como su diseño, a con la misma precisión que se eligen unas puertas de cocina».

Estos muebles con cortinas nos aportan una serie de ventajas que los mismos expertos se encargan de determinar:

Estilo personalizado: Las cortinas permiten añadir un toque único y original, ya que se puede elegir entre una amplia variedad de telas, colores y estampados.

Protección contra el polvo y la grasa: Al ocultar el contenido de los armarios, las cortinas evitan que se acumule polvo y grasa en los utensilios y recipientes de cocina, lo que facilita su limpieza y mantenimiento.

Protección contra la luz solar: Las cortinas ayudan a proteger los alimentos y productos almacenados en los armarios de la luz solar directa, evitando su deterioro.

Fácil instalación: No se requieren herramientas especiales para instalar las cortinas para armarios de cocina sin puertas, lo que facilita su colocación y ajuste.

Flexibilidad: Puedes abrir y cerrar las cortinas según tus necesidades, permitiendo un acceso fácil y rápido al contenido de los armarios.

Económico: Al instalar solamente el armazón de la cocina con estantes, para posterior colocar una barra y la cortina elegida.

Lo mejor de esta tendencia que nuestras abuelas seguro que tenían, es que es fácil de conseguir y no supone una inversión demasiado intensa, sino que con muy poco dinero vamos a hacer realidad este cambio que necesitamos. Atrévete a darle un aire campestre a tu cocina, te quedará como sacada de una revista en un abrir y cerrar de ojos.