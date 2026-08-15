¡España es campeona del mundo en gimnasia rítmica!

Otro éxito deportivo de España. El conjunto sénior de gimnasia rítmica, formado por Inés Bergua, Salma Solaun, Andrea Corral, Andrea Fernández, Lucía Muñoz y Marina Cortelles, ha conquistado la medalla de oro en el concurso completo del Mundial.

Las gimnastas españolas han logrado una puntuación de 57.450, dividida en la rotación mixta de tres aros y dos pares de mazas (28.950), ejecución (7.300) y habilidad artística (7.750). El coeficiente de dificultad fue de 13.900.

Más tarde, logró 28.500 puntos en la rotación de cinco pelotas, a tenor de 7.150 en su ejecución y 8.050 en su habilidad artística, con 13.300 de coeficiente de dificultad. La cifra acumulada, esos 57.450 puntos, dio a España el oro mundial por este equipo formado por Inés Bergua, Salma Solaun, Andrea Corral, Andrea Fernández, Lucía Muñoz y Marina Cortelles. Todas ellas son entrenadas por Alejandra Quereda.

Además de este oro en el Mundial, que se celebra en la ciudad alemana de Frankfurt, el equipo español ha conseguido además una plaza directa ya para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Campeonas de Europa, ahora también lo son de este Mundial en un equipo dorado y con grandes éxitos.

El oro fue sufrido, sobre todo por la espera, ya que hasta que no compitió Japón, que lo hizo más tarde, no se supo que España acababa líder. Finalmente, las asiáticas fueron segundas, quedándose muy cerca de España (56.700 puntos), mientras que Brasil consiguió la medalla de plata con 55.500 puntos.

Este es el segundo oro de España en unos Mundiales de gimnasia rítmica en la disciplina de concurso completo por equipos. El primero y último hasta este sábado se logró en 1991.