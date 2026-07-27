No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es un hecho que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 24 de julio, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 451 de Valle Salvaje. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Martín no duda un solo segundo en leer la carta de despedida de Francisco anunciando su marcha del Valle después de todo lo ocurrido entre Pepa y su amigo. Victoria habla con Mercedes para tratar de unirse a ella después de que las dos hayan sido traicionadas por Dámaso y José Luis.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de La 1 de Televisión Española han visto cómo Mercedes no duda un solo segundo en frenarle para decirle que ambas son muy diferentes. Enriqueta, por su parte, se confiesa con Braulio sobre todo lo que ha tenido que hacer desde su llegada al palacio para hacerle ver que su preocupación por darle un beso a Manuela es insignificante. Luisa dice a Bárbara que Rafael no está preparado para aceptar que María no es su hija, mientras que Petra hace una petición a Pura: que le prometa que no va a irse de la lengua y no contará lo que ocurrió la noche en la que Adriana dio a luz.

¿Qué sucede en el capítulo 452 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, lunes 27 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Enriqueta no duda un solo segundo en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para tratar de presionar a don Hernando. Y todo para conseguir que sea él quien asuma los pagos que, en la actualidad, están ahogando a la familia. Lejos de que todo quede ahí, vamos a ver cómo Bárbara tiene una tensa discusión con Luisa, y todo después de haberse enterado de la sorprendente e inesperada propuesta que le ha hecho a Rafael.

Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. Por si fuera poco, observamos cómo, ante Victoria, Mercedes no puede evitar derrumbarse. Hasta tal punto que termina desmayándose, generando una gran preocupación entre todos los que están a su alrededor. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.