La confesión de Iker Jiménez a Pablo Motos en el pasado: «No voy a hacer un programa diario en mi vida»

Aunque Iker Jiménez y Carmen Porter están disfrutando de unas más que merecidas vacaciones desde hace un par de semanas —dejando al frente de Horizonte a Paco Pérez Caballero y a Beatriz Talegón como sustitutos—, no ha sido hasta el domingo 26 de julio cuando Cuarto Milenio ha terminado su 21.ª temporada en Cuatro. Se trata del programa con más historia de la segunda cadena de Mediaset y uno de los de mayor trayectoria en la televisión en España. En su discurso de cierre, el presentador aprovechó para desvelar una conversación que mantuvo hace años con Pablo Motos y que, con el tiempo, ha terminado adquiriendo un significado muy distinto al que tuvo en su momento.

Jiménez recordó que, durante un encuentro con el presentador de El Hormiguero, llegó a confesarle que le admiraba, pero que él jamás se plantearía hacer lo que hace él: «Yo no me pongo en tu lugar. No voy a hacer un programa diario en mi vida». Motos, según relató el propio Jiménez, se limitó a reírse ante aquella afirmación, dejando caer que el vasco nunca debía decir aquello de ‘de este agua no beberé’. Para Jiménez, era algo impensable, puesto que para él hacer un formato diario iba en contra de la manera en que él entendía cuidar un producto televisivo, aunque con los años ha terminado por cambiar completamente de opinión. Hay que recordar que El Hormiguero comenzó su aventura en Cuatro, por lo que Iker y Pablo fueron compañeros de cadena hasta el año 2011, momento en el que el valenciano se marchó a Antena 3. Antes lo fueron también de emisora de radio, puesto que uno trabajaba en M80 Radio —Motos con No somos nadie— y el otro en la Cadena SER —Jiménez con Milenio 3—.

Con el tiempo, Iker Jiménez y Carmen Porter abandonaron la Cadena SER, centrándose en la televisión, y no fue hasta el año 2020 cuando nació Horizonte. Aquel espacio se abrió para hablar de temas de actualidad, naciendo en plena pandemia para explicar a los espectadores qué estaba pasando en aquel momento tan complicado.

Con el paso de los años, Horizonte se ha ido ganando un hueco en la noche de los jueves, tanto que Mediaset confió en Iker y su equipo para dar el salto a las noches de lunes a jueves. Lo que empezó como una prueba de un mes ha acabado siendo el fenómeno televisivo de la temporada, tanto que ha puesto en aprietos a David Broncano y La Revuelta, a los que ha superado en varias ocasiones logrando ser la alternativa a El Hormiguero en televisión.

Es por eso que aquella conversación de Iker con Pablo tiene un significado muy especial en este 2026. Lo que en su día el propio presentador descartaba para sí mismo ha terminado siendo, años después, una de las decisiones más importantes de su carrera televisiva y uno de los grandes éxitos de Mediaset España.

Iker Jiménez, sobre su trayectoria en televisión: «Es bastante extraordinario»

El presentador aprovechó su despedida para resaltar la historia de Cuarto Milenio, que comenzó en aquel Cuatro en el año 2005: «Por 21.ª vez llegamos a la orilla del final de una temporada. Es bastante extraordinario. Muy poco frecuente a lo largo de la historia de la televisión en España», reflexionó, visiblemente orgulloso del recorrido del programa.

El presentador también quiso reivindicar la verdadera identidad del formato, alejándola de la etiqueta con la que muchos lo asocian: «Nunca Cuarto Milenio ha sido un programa de fenómenos paranormales. Siempre ha sido un programa de historia, arqueología, curiosidad humana… Es un cajón desastre de la curiosidad», defendió, comparando la simplificación de su formato con llamar repostero a un cocinero solo porque a veces prepara postres. «Después de 21 años hemos seguido surcando los mares con un programa que no se parece a ninguno. Eso sí que es el éxito», sentenció.

Una temporada muy complicada por la gran presión que ha tenido

Además de agradecer a todo su equipo el gran trabajo realizado con dos programas en antena, uno en formato diario de lunes a jueves, también ha terminado reconociendo problemas que no todos los espectadores conocen. Según ha explicado, a lo largo de esta temporada han tenido que hacer frente a «presiones», «peleas» y una «mochila» de responsabilidades que él mismo asume en primera persona como responsable del proyecto.

Más de tres décadas de carrera

Iker Jiménez inició su trayectoria profesional en 1990 en pequeñas emisoras de radio, antes de consolidarse al frente de Milenio 3 en la Cadena SER, programa por el que recibió la Antena de Oro en 2004 y que se mantuvo catorce temporadas en antena hasta su final en 2015. Su salto a la televisión con Cuarto Milenio en 2005 lo convirtió en el presentador del programa más longevo de Cuatro, una trayectoria que comparte con su esposa, la también periodista Carmen Porter, copresentadora del formato desde sus inicios.