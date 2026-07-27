La serie de Netflix creada por Arturo Pérez-Reverte que los fans del drama criminal van a devorar y es perfecta para verano

Lo conocemos por ser uno de los escritores más longevos y vendidos de nuestro país, pero la ficción de Arturo Pérez-Reverte que recomendamos hoy no proviene de ninguno de sus libros. En 2019, el cartagenero lideró la creación y el guion de una serie que sólo está disponible en Netflix: El dragón: El regreso de un guerrero.

Con dos temporadas y un total de 82 episodios, el proyecto original supone una rara avis en la carrera de un autor que nos ha acostumbrado a dar el salto cinematográfico y televisivo siempre a partir de algunos de sus trabajos superventas. La primera adaptación que se hizo de sus novelas fue la de la película española de Pedro Olea, El maestro de esgrima (1992). Aunque Pérez-Reverte ha sido versionado en otros países y con actores de primer nivel. Como La tabla de Flandes (1994) protagonizada por Kate Beckinsale, La novena puerta (1999) de Roman Polanski y Johnny Depp o Viggo Mortensen en Alatriste (2006).

Pérez-Reverte y ‘El dragón: El regreso de un guerrero’, un trabajo desconocido

La sinopsis de El dragón: El regreso de un guerrero nos pone en la piel de Miguel Garza, quien, tras ser testigo del horrible asesinato de sus padres en México, es enviado a Japón por su abuelo, el líder del cártel de Salcido. Dos décadas después, el joven vuelve reconvertido en un brillante economista de Tokio, impregnado totalmente por la cultura samurái y las artes marciales.

La idea de Miguel es clara: transformar el cártel en una empresa limpia y libre de violencia. Sin embargo, ese idealismo se dará de bruces con el sangriento narcotráfico tradicional, obligándole a luchar con inteligencia y sus habilidades en las artes marciales para sobrevivir y, de paso, cambiar las reglas del juego.

La historia y los diferentes arquetipos pertenecen a Pérez-Reverte, pero el escritor español ha dejado claro que él sólo es responsable del desempeño de creador y diseñador de la biblia de la serie, dejando la responsabilidad de los libretos y diálogos en manos de un grupo de guionistas locales experimentados en el formato televisivo.

En el reparto de la serie dirigida por Pavel Vazquez, Álvaro Curiel y Mauricio Cruz podemos encontrar a Sebastián Rulli, Renata Notni, Irina Baeva, Sofía Castro, Cynthia Klitbo, Juan Pablo Gil, Roberto Mateos, Manuel Balbi y Cassandra Sánchez Navarro.

Romper los estereotipos de las narconovelas

En numerosas entrevistas, Arturo Pérez-Reverte ha dejado claro que el objetivo de El dragón era el de romper los estereotipos marcados en el género y poner en el centro el «narco del siglo XXI», donde el verdadero crimen se da en las altas esferas financieras globales.

El novelista quedó encantado con el nivel de la producción, elogiando la espectacularidad y la fidelidad al concepto que él mismo generó.

Los lectores de Pérez-Reverte y suscriptores de Netflix están de enhorabuena. El próximo mes de septiembre la «gran N roja» adaptará en el formato de serie El problema final, uno de sus trabajos más aplaudidos. En 2027, Paula Ortiz (La virgen roja) dirigirá Brothers Land, el largometraje bélico que parte del artículo La Tierra de Nadie, publicado por el escritor en 2018.