El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que ordenó detener los bombardeos contra Irán para abrir una vía de negociación con Teherán, aunque ha advertido de que los ataques se reanudarán si no se alcanza un acuerdo. «Estamos en conversaciones muy profundas con Irán. Si no dan resultado, volveremos a las acciones militares contundentes», declaró.

El mandatario también dejó claro que no piensa alargar el proceso diplomático: «O avanzan rápido o no avanzan», respondió al ser preguntado por el margen que está dispuesto a dar a las conversaciones.

Trump explicó que decidió frenar los bombardeos tras la petición de sus aliados en Oriente Próximo, implicados en la mediación con Irán. «Todas las personas que tratan con Irán me pidieron: ‘No dispares’», aseguró.

Las declaraciones se producen antes de la reunión que mantendrá este martes en Washington con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien estará en Washington para asistir al funeral del senador republicano Lindsey Graham.

Netanyahu se reúne con Trump

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, viajará a Estados Unidos para reunirse este martes con Donald Trump en la Casa Blanca, en una visita oficial que tendrá lugar pese a la orden de arresto emitida por el Tribunal Penal Internacional (TPI) por crímenes de guerra.

Ambos abordarán la situación en Irán y otros asuntos de interés para los dos países. «Me dirijo a Washington para reunirme con nuestro amigo, el presidente Donald Trump. Esta es mi octava reunión con él desde que fue elegido presidente para su segundo mandato, más que con cualquier otro líder internacional. Es un gran privilegio, pero también una gran responsabilidad», ha asegurado antes de embarcar.

Durante el encuentro, ambos abordarán la situación en Irán y otros asuntos de interés para los dos países. «Debatiremos todos los temas de la agenda, en primer lugar, Irán. Naturalmente, nuestro objetivo es salvaguardar nuestra seguridad y también ampliar el círculo de paz a nuestro alrededor», ha indicado Netanyahu.