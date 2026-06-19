Suspendidas las negociaciones entre Irán y EEUU en Suiza tras el último ataque de Israel a Líbano

Estados Unidos e Irán han suspendido las conversaciones que tenían previstas para este viernes en el complejo turístico de Burgenstock, en Suiza, según ha informado el Ministerio de Asuntos Exteriores suizo. Ambas delegaciones, con Pakistán y Qatar como mediadores, iban a sellar el acuerdo de paz que el propio Donald Trump firmó el pasado miércoles en Versalles.

La Casa Blanca ha anunciado de madrugada que el vicepresidente J.D. Vance, que encabezaba la delegación estadounidense, no iba a viajar a Suiza este viernes, alegando que «la logística de estas negociaciones nunca ha sido sencilla ni predecible».

«Los planes para las próximas conversaciones técnicas aún no se han concretado, y la delegación estadounidense estaba preparada para partir en cuanto fuera posible», ha explicado la Casa Blanca. No obstante, ha indicado que informará «tan pronto» como tenga «novedades concretas sobre los próximos pasos» y ha manifestado esperar que «las conversaciones técnicas» puedan comenzar «cuanto antes».

Pero lo cierto es que todo apunta a que Irán ha suspendido su viaje tras los últimos ataques israelíes en Líbano, una línea roja en las negociaciones. De ello ha informado la cadena Al Mayadeen. Por el momento, desde el régimen de los ayatolás no se han pronunciado de manera oficial.

¿Se ha roto el acuerdo entre Irán y EEUU?

La cancelación de la reunión prevista en Suiza no implica necesariamente que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán se haya roto. Tanto Washington como Teherán han evitado anunciar una ruptura formal del proceso y, de hecho, la Casa Blanca ha insistido en que sigue dispuesta a participar en las conversaciones técnicas cuando existan las condiciones adecuadas. La suspensión parece responder más a la escalada de tensión regional, especialmente tras los últimos acontecimientos en Líbano, algo que Irán ha recalcado en múltiples ocasiones que es una «línea roja» a la hora de negociar con Estados Unidos.

Las negociaciones eran el siguiente paso para concretar los compromisos asumidos por ambas partes, por lo que cualquier retraso aumenta el riesgo de que resurjan las desconfianzas mutuas o de que nuevos acontecimientos sobre el terreno compliquen el proceso. Aunque el acuerdo sigue formalmente vigente, su futuro dependerá en gran medida de la evolución de la situación regional y de la voluntad de ambas partes para retomar el diálogo en las próximas semanas.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, señaló el pasado lunes, tras el anuncio del acuerdo entre Estados Unidos e Irán, que la lucha de Israel «no había acabado».

«Con acuerdo o sin él, Irán jamás obtendrá armas nucleares. Ni hoy ni mañana», afirmó con rotundidad. «Hemos conseguido eliminar la amenaza de aniquilación inmediata que pesaba sobre Israel. Los israelíes vivían bajo un riesgo mortal muy grave».