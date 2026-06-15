Israel advierte que el acuerdo de paz «no incluye a Líbano» y Trump reprende a Netanyahu: «No tiene criterio»

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha asegurado este lunes, tras bombardear Beirut, que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán «no incluye a Líbano». Estas declaraciones del dirigente israelí llegan después de que el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, anunciase que Estados Unidos, Irán y sus aliados acordaron un «alto el fuego inmediato en todas partes, incluyendo el Líbano y otros lugares».

Netanyahu también ha asegurado a través de un mensaje en su perfil de X que, mientras él sea el primer ministro de Israel, Irán «no tendrá armas nucleares».

«Mientras yo sea primer ministro de Israel, Irán no tendrá armas nucleares. Entre el presidente Trump y yo existe un acuerdo total en este tema. Durante más de 30 años he estado en primera línea en la lucha internacional contra el programa nuclear de Irán. De no haber sido por esta lucha, Irán ya tendría bombas atómicas para destruir Israel. Irán actúa para destruir el Estado judío, y yo dedico mi vida a impedir que lo hagan. Mientras yo sea primer ministro de Israel, esto no ocurrirá», señala.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha reprendido a Netanyahu tras el bombardeo a Beirut, asegurando que «no tiene una pizca de criterio». «Es terrible, no me lo podía creer. ¡Una hora antes de que firmáramos el acuerdo! ¿Por qué Bibi (Netanyahu) tuvo que atacar de esa manera? Estaba furioso. Se lo hice saber. No tiene ni pizca de criterio. Se lo dejé claro», ha dicho Trump.

De igual manera, el mandatario estadounidense publicó un mensaje en su red social Truth antes de sellar el acuerdo con Irán en el que matizó que el ataque de Israel no debió haberse producido.

«El ataque de esta mañana en Beirut no debería haber ocurrido, especialmente en un día tan especial, cuando estamos tan cerca de un acuerdo de paz con Irán. Israel tiene derecho a defenderse de las amenazas, pero el ataque al que respondía fue de poca importancia y sin trascendencia; nadie resultó herido ni muerto, y no debería interrumpir este importante proceso. Estamos muy cerca de un acuerdo que traerá la paz a la región, incluyendo el Líbano, y todas las partes deben deponer las armas. No debería haber más ataques de Israel en ningún lugar del Líbano, pero tampoco debería haber más ataques de ningún otro grupo, incluyendo Hezbolá, contra Israel. Este podría ser el comienzo de una paz larga y hermosa. ¡No la echemos a perder! Gracias por su atención a este asunto», ha asegurado Trump.

Donald Trump ha pisado el acelerador en los últimos días para poder cerrar este acuerdo de paz este domingo, antes de la fiesta por su 80 cumpleaños. El sábado prometió que el acuerdo «quedaría cerrado el domingo», fecha que los iraníes negaron a continuación. El tiempo ha mostrado que el plazo dado por Trump era el correcto, imponiendo su voluntad a los ayatolás.