Trump tira la Casa Blanca por la ventana con un cumpleaños de 60 millones: 5.000 invitados VIP y Topuria como protagonista

Donald Trump cumple 80 años y lo hace donde, según él mismo ha manifestado en más de una ocasión, siempre ha querido estar: en la Casa Blanca. El que conocimos como magnate empresarial y que terminó convirtiéndose en presidente de Estados Unidos, ha decidido tirar la casa por la ventana y organizar una celebración a la altura de su figura pública: un cumpleaños digno de su estatus político, mediático y empresarial.

Mientras muchos pensaban que optaría por una fiesta privada en su residencia de Florida, Mar-a-Lago, Trump ha dado la sorpresa al decidir que el epicentro de su celebración será la Casa Blanca. Una decisión que, además, coincide con que en menos de un mes comienzan los actos conmemorativos del 250 aniversario de la independencia del país. Así será el cumpleaños del mandatario estadounidense, convertido ya en uno de los eventos más comentados del calendario político y social.

No es la primera vez que la residencia presidencial se convierte en escenario de celebraciones de este tipo. A lo largo de la historia, distintos presidentes han utilizado la Casa Blanca como lugar de recepción para eventos privados o institucionales, incluidos aniversarios y actos sociales. Desde John F. Kennedy hasta Barack Obama, pasando por otras administraciones, han pasado por la residencia figuras del entretenimiento como Jay-Z, Chris Rock o Whoopi Goldberg, en distintos encuentros y recepciones oficiales.

Sin embargo, lo que plantea Donald Trump va mucho más allá de lo habitual.

Un cumpleaños de 60 millones de dólares

Cuando se habla de que el presidente de Estados Unidos ha «tirado la casa por la ventana», no es una exageración. Según diversas informaciones, el dispositivo preparado para su celebración incluye múltiples eventos paralelos, actividades y una logística pensada para acoger a miles de invitados en distintos puntos de la capital.

Oficialmente, la Casa Blanca ha enmarcado esta celebración como el pistoletazo de salida de los actos del 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos. Extraoficialmente, algunos medios estadounidenses apuntan a que se trataría de la fiesta más extravagante, costosa y mediática de los últimos años, con un presupuesto que alcanzaría los 60 millones de dólares. Sea como sea, todo apunta a que Trump volverá a escribir una página llamativa en la historia reciente de la Casa Blanca.

Una lista ultrasecreta de 5.000 invitados VIP

Otro de los grandes focos de atención es la lista de invitados. Donald Trump y Melania Trump habrían enviado alrededor de 5.000 invitaciones dirigidas a empresarios, artistas, deportistas y figuras de influencia global.

Entre los nombres que más suenan se encuentran figuras del mundo tecnológico como Elon Musk, Mark Zuckerberg o Jeff Bezos, además de otras personalidades del entretenimiento y el deporte internacional. En algunos casos, incluso se han publicado imágenes o movimientos en redes sociales que han alimentado la especulación sobre su posible asistencia, aunque sin confirmación oficial.

En paralelo, también se habla de la presencia de representantes del deporte de élite y de la UFC, lo que refuerza el carácter híbrido del evento entre política, espectáculo y entretenimiento global.

Una pelea histórica en el jardín de la Casa Blanca

Uno de los elementos más llamativos del dispositivo es la transformación del jardín de la Casa Blanca en un espacio deportivo. Desde hace días, se están instalando estructuras técnicas y gradas para albergar un evento de MMA organizado por la UFC.

Desde fuera, se puede observar cómo se ha hecho en los jardines una jaula octogonal, donde tendrá lugar una pelea estelar entre Ilia Topuria y Justin Gaethje, en un combate que pondría en juego el cinturón de campeón del peso ligero. Sin embargo, la organización no descarta cambios de última hora debido a la previsión meteorológica, que contempla posibles tormentas en la zona.

Por parte de la UFC, su presidente Dana White ha confirmado un despliegue sin precedentes, con la previsión de distribuir decenas de miles de entradas gratuitas para el público en zonas habilitadas en Washington. Según sus palabras: «Hay un proceso, hay que registrarse para conseguir las entradas, y son gratuitas… podrán ver las peleas desde la Elipse, con pantallas, escenarios y música”»

Además de los miles de asientos disponibles, una parte significativa estará reservada para militares en activo, reforzando el carácter institucional del evento. White también ha asegurado que, pese a la incertidumbre meteorológica, el plan se mantiene firme: «Solo cancelaremos si nos cae un rayo encima».

Ilia Topuria, la gran representación española en la Casa Blanca

Más allá del cumpleaños de Donald Trump y del espectáculo deportivo, uno de los grandes atractivos para el público europeo es la presencia de Ilia Topuria, El Matador. El luchador hispanogeorgiano, convertido ya en una de las grandes estrellas globales de las artes marciales mixtas, aparece como una de las figuras destacadas del evento.

En los días previos a la celebración, ya se le ha visto viajar en jet privado a Washington, lo cual hacía saltar las alarmas y, cuando se dio a conocer su papel en el evento, automáticamente hizo historia.

Mientras Estados Unidos se prepara para el inicio de las celebraciones del 250 aniversario de su independencia y el cumpleaños del presidente Donald Trump, todo apunta a que la imagen de la Casa Blanca convertida en escenario de espectáculo global será una de las postales más comentadas del año.