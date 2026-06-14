El mercado no espera cambios en los tipos de interés en la primera reunión de la Fed de Kevin Warsh

El consenso de los analistas apunta a que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, en su primera reunión con el hombre de Donald Trump, Kevin Warsh, al mando, no seguirá los pasos del BCE y mantendrá los tipos de interés intactos el miércoles ante la incertidumbre que todavía genera la evolución de la inflación en los próximos meses, presionada por la guerra de Irán y el tensionamiento de los mercados energéticos.

Esto contrasta con las intenciones declaradas antes de acceder al cargo de presidente de la Fed, cuando Warsh defendió que la implementación de la IA en la economía estadounidense permitiría aumentar la productividad y rebajar el precio del dinero, tesis que le valió la confianza de Trump.

En recientes declaraciones, el nuevo guardián del dólar ha moderado sus opiniones respecto reducir la tasa de referencia en un momento marcado por la guerra de Irán que parece haber truncado sus planes. «El presidente nunca me pidió que me comprometiera a recortar los tipos de interés», destacó Warsh ante el Senado, reivindicando la independencia del banco central.

En esta línea, David Meier, economista de Julius Bauer, ha destacado que «el dólar estadounidense se ve respaldado a corto plazo por un crecimiento sólido», por lo que «la Reserva Federal descarta recortes de tipos».

El mandato dual del banco central, máximo empleo y estabilidad de precios, dificulta la posibilidad de rebajas en el precio del dinero teniendo en cuenta los datos de inflación y empleo del país norteamericano.

La inflación en la economía estadounidense saltó en mayo al 4,2%, lo que supone niveles máximos desde hace tres años, mientras que los datos de abril y marzo, 3,8% y 3,3%, respectivamente, reflejan una tendencia alcista de los precios, influida sobre todo por la presión de los mercados petroleros a raíz del cierre del estrecho de Ormuz que ha mermado el suministro mundial de crudo.

El mercado laboral de Estados Unidos ha mostrado un fuerte desempeño en los últimos meses con la creación de 172.000 nuevos puestos de trabajo en el mes de mayo, última cifra disponible, lo que superó todas las expectativas que pronosticaban una menor generación de empleo, mientras que la tasa de paro se mantuvo sin cambios en el 4,3%.

«Los tipos de interés de EEUU siguen siendo considerablemente más elevados que en Europa y la Fed cuenta con un mandato dual: debe gestionar tanto la inflación como el empleo. La inflación continúa siendo motivo de preocupación, pero el mercado laboral ya no se encuentra tan tensionado como en el periodo posterior a la pandemia de la Covid-19», han indicado los analistas de Indosuez Wealth Management.

Además, la decisión sobre la dirección de los tipos de interés queda sometida a votación por los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Fed -formado por 12 miembros-, algunos de los que ya han mostrado su oposición al sesgo expansivo que el banco central mantiene hasta la fecha.

En la anterior reunión del instituto emisor, tres de los gobernadores -Beth Hammack, Neel Kashkari y Lorie Logan-, a pesar de votar a favor no modificar la tasa de referencia, mostraron con un voto de rechazo su oposición al lenguaje utilizado por la Fed bajo el argumento de que apuntaba a una posible reducción de los tipos en futuras decisiones de política monetaria.

Igualmente, el presidente saliente del instituto emisor, Jerome Powell. ha decidido continuar como gobernador, tras los ataques de la Administración Trump y la investigación en su contra -cerrada para facilitar el nombramiento de Warsh-, y ha sido criticado por el Gobierno por su reticencia a bajar los tipos.

Incluso, parece que hasta el propio Donald Trump ha asumido que plantear una rebaja de los tipos antes de que finalice la guerra de Irán resulta complicado. «No se pueden analizar las cifras hasta que termine la guerra», reconoció el mandatario en una entrevista.