Trump advierte de nuevo a Netanyahu: «El ataque contra Beirut no debería haber ocurrido y menos tan cerca del acuerdo con Irán»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha criticado el ataque israelí contra Beirut. «No debería haber ocurrido, sobre todo», asegura, en un día en que se prevé que Estados Unidos e Irán firmen un acuerdo de paz.

«El ataque de esta mañana contra Beirut no debería haber ocurrido, sobre todo en un día tan especial en el que estamos tan cerca de alcanzar un acuerdo de paz. Israel tiene derecho a defenderse de las amenazas, pero el ataque al que respondía fue muy leve e insignificante; nadie resultó herido ni murió», escribió el mandatario en su red.

«Estamos muy cerca de un acuerdo que traerá la paz a la región, incluido el Líbano, y todas las partes deberían mantener la calma. Este podría ser el comienzo de una paz larga y hermosa. ¡No lo echemos a perder!», ha añadido.

El ataque se produce el mismo día que se prevé la firma de un acuerdo entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra, lo que permitirá reabrir de inmediato el estrecho de Ormuz. El ataque israelí se ha saldado con al menos tres muertos y 15 heridos, mientras que los impactos de los drones no han causado víctimas.

«Israel tiene derecho a defenderse de las amenazas, pero el ataque al que respondía fue de poca importancia y sin trascendencia; nadie resultó herido ni muerto, y no debería interrumpir este importante proceso», ha planteado el mandatario norteamericano.

Trump celebra este domingo su 80 cumpleaños con un gran evento de artes marciales mixtas en la Casa Blanca y la esperanza de cerrar este acuerdo preliminar con Irán. Sin embargo, los negociadores iraníes han trasladado su profundo escepticismo por los flecos técnicos que quedan por cerrar y, sobre todo, por el bombardeo en Dahiya.

«No debería haber más ataques de Israel en ningún lugar del Líbano, pero tampoco debería haber más ataques de ningún otro grupo, incluyendo Hezbolá, contra Israel. Este podría ser el comienzo de una paz larga y hermosa», ha concluido.