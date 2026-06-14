Israel ataca Beirut el mismo día que se preve que EEUU e Irán firmen el alto el fuego

Israel ha atacado este domingo el bastión de los terroristas de Hezbolá en Beirut ante las noticias más optimistas de que el acuerdo entre EEUU e Irán para ampliar 60 días el alto el fuego va a ser firmado hoy. Este ataque tensa más todavía la ya frágil situación en Oriente Medio al producirse en un momento extremadamente delicado de las negociaciones entre EEUU e Irán, el gran valedor de los terroristas de Hezbolá.

Israel ha llevado a cabo ataques aéreos contra el suburbio sur de Beirut, conocido como Dahiyeh, uno de los principales bastiones de Hezbolá en Líbano, en respuesta al lanzamiento de proyectiles contra su territorio. Teherán ya había avisado de que cualquier ataque contra la zona sería intolerable.

Los bombardeos se produjeron casi simultáneamente a los avances para un posible acuerdo que podría poner fin a las hostilidades recientes y reabrir el estrecho de Ormuz.

Según fuentes israelíes, los ataques se justificaron como respuesta a disparos de proyectiles por parte de Hezbolá hacia el norte de Israel, violando supuestamente un alto el fuego. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el ejército israelí aseguran haber alcanzado «infraestructura terrorista» y centros de mando de Hezbolá en Dahiyeh, un área densamente poblada donde el grupo chiita, respaldado por Irán, tiene su influencia principal.

El presidente de EEUU, Donald Trump, que hoy cumple 80 años, había señalado públicamente que el pacto está cerca o incluso listo para firmarse, lo que incluiría una extensión del alto el fuego, la reapertura del Estrecho de Ormuz al tráfico marítimo y negociaciones sobre el programa nuclear iraní.

Irán, principal patrocinador de Hezbolá, ve cualquier debilitamiento de su aliado libanés como una amenaza directa a su «eje de resistencia» en la región. El acuerdo entre EEUU e Irán casi podría incluir cláusulas para que Teherán no reduzca su apoyo a grupos armados afines a los terroristas de Hezbolá, algo que Israel considera existencialmente peligroso.