Netanyahu, tras el pacto de EEUU e Irán: «La lucha de Israel no ha terminado»

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha comparecido ante la prensa esta noche de lunes después de que EEUU e Irán anunciaran el acuerdo de alto el fuego de 60 días entre ambos. En su intervención, Netanyahu ha admitido que Israel no conoce los detalles del pacto nuclear firmado entre Washington y Teherán.

«Con acuerdo o sin él, Irán jamás obtendrá armas nucleares. Ni hoy ni mañana», afirmó con rotundidad. «Hemos conseguido eliminar la amenaza de aniquilación inmediata que pesaba sobre Israel. Los israelíes vivían bajo un riesgo mortal muy grave».

Netanyahu ha destacado también la magnitud de la operación realizada: «Junto a nuestros aliados estadounidenses, llevamos a cabo la mayor misión de ataque en la historia del Estado de Israel», según informa The Jerusalem Post.

Según sus palabras, se lograron «frustrar los planes de los científicos nucleares iraníes, eliminar a altos mandos del régimen terrorista, destruir instalaciones nucleares, fábricas de misiles y gran parte de su capacidad de producción, así como dañar seriamente su armada, su fuerza aérea, industrias estratégicas e infraestructura militar».

«Les hemos infligido daños colosales, que estimamos en cientos de miles de millones de dólares y que algunos cifran cerca del billón. Se trata de un golpe severo a una economía que les costó décadas construir», ha añadido. El primer ministro ha admitido también que no siempre coincide con el presidente de EEUU, Donald Trump, pero ha subrayado que «los intereses de seguridad de Israel se defenderán con determinación y prudencia».

También ha indicado que las tropas israelíes permanecerán en la zona de seguridad del Líbano «el tiempo que sea necesario».

«La lucha no ha terminado»

Netanyahu ha insistido en que la confrontación continúa y llamó a la sociedad israelí a «mantenerse alerta, fuerte y decidida a defenderse todo el tiempo que haga falta». Ha recordado las operaciones llevadas a cabo en Gaza, Líbano, Siria, Yemen y Judea y Samaria, y señaló que Israel ha eliminado a «casi todos» los terroristas involucrados en la masacre del 7 de octubre. «Solo queda uno. También él será eliminado», aseguró. «Israel no tolerará que organizaciones terroristas se establezcan en sus fronteras».

Además, anunció que el presupuesto de defensa se incrementará en 350.000 millones de séqueles para alcanzar mayor independencia armamentística. «Desarrollaremos tecnologías que superen los límites de la imaginación y convertiremos a Israel en una potencia aún más fuerte, porque nuestra fortaleza es la clave de nuestro futuro, nuestra seguridad, nuestra economía y nuestras alianzas», declaró.

Durante la rueda de preguntas, Netanyahu ha dicho que Israel lidera el desarrollo de soluciones contra los drones con visión en primera persona. Negó que el objetivo de la Operación León Rugiente, lanzada el 28 de febrero, fuera derrocar al régimen iraní. También confirmó que se presentará a las próximas elecciones y que confía en ganarlas.