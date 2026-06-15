Los puntos clave del acuerdo que firmarán el viernes EEUU e Irán para negociar la paz: Ormuz y arma nuclear, básicos

El que Trump y los iraníes llaman Memorando de Entendimiento (MOU) de 60 días para negociar la ansiada paz en el golfo Pérsico que se firmará este viernes en Suiza, es un acuerdo marco temporal, no vinculante aún de forma plena, para extender la tregua, facilitar el comercio (especialmente petróleo y el estrecho de Ormuz) y abrir un periodo de negociaciones nucleares.

Ni EEUU ni Irán han publicado el texto oficial completo y definitivo, pero sí hay versiones y filtraciones con diferencias entre fuentes estadounidenses e iraníes, como Axios.

Puntos clave principales

Extensión del alto el fuego por 60 días, incluyendo Líbano. Este punto, sin embargo, lo han desmentido EEUU e Irán.

Reapertura del estrecho de Ormuz sin peajes ni restricciones (retorno a volúmenes previos a la guerra en unos 30 días). Irán debe limpiar minas. A cambio, EEUU levanta el bloqueo naval a puertos iraníes.

Alivio temporal de sanciones : Irán puede vender petróleo libremente durante los 60 días de la negociación. El alivio mayor depende del cumplimiento.

: Irán puede vender petróleo libremente durante los 60 días de la negociación. El alivio mayor depende del cumplimiento. Negociaciones nucleares durante los 60 días: Irán se compromete a no buscar nunca armas nucleares. Se discutirán el destino del uranio altamente enriquecido, límites al enriquecimiento y un acuerdo más amplio posterior.

durante los 60 días: Irán se compromete a no buscar nunca armas nucleares. Se discutirán el destino del uranio altamente enriquecido, límites al enriquecimiento y un acuerdo más amplio posterior. Fuerzas estadounidenses permanecen en la región durante el periodo (sin retirada inmediata).

Versión de 14 puntos según los iraníes

La agencia Mehr, afín a la dictadura de los ayatolás, asegura que el borrador del memorando incluye:

Cese permanente e inmediato de hostilidades (incluyendo Líbano). EEUU no intervendrá en asuntos internos de Irán y respeta su soberanía. Levantamiento total del bloqueo marítimo. Compromiso de EEUU de retirar fuerzas de los alrededores de Irán. Reapertura del Estrecho de Ormuz según condiciones iraníes. Suspensión de sanciones sobre petróleo y acceso a recursos financieros. Planes de reconstrucción de Irán (mínimo 300.000 millones de dólares por parte de EEUU y aliados). 60 días de negociaciones para acuerdo definitivo con anulación total de sanciones. Reafirmación del compromiso iraní en el TNP (no fabricar armas nucleares). EEUU no aumenta fuerzas ni impone nuevas sanciones durante las negociaciones. Desbloqueo de 24.000 millones de dólares en fondos congelados (mitad antes de iniciar negociaciones). Mecanismo de supervisión. Ratificación del acuerdo final vía resolución del Consejo de Seguridad ONU. Condiciones previas para iniciar negociaciones finales (liberación de fondos, suspensión de sanciones petroleras, etc.).

No obstante, la Casa Blanca y Trump han desmentido o calificado como inexactas algunas de estas filtraciones iraníe, espacialmente lo relativo a la retirada de tropas y reconstrucción).