Benjamin Franklin, político e inventor: «Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo»

Dime y lo olvido, pero enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo, la frase de Benjamin Franklin que todo el mundo repite y es de lo más actual. Este político e inventor, no duda en darnos algunos detalles que podrían acabar siendo los que nos acompañarán en breve, en estos días en los que necesitamos un punto extra de motivación. Estos días en los que necesitamos conseguir emprender la jornada de otra forma, viendo llegar una energía que nace de la palabra.

Podemos tener mil y un propósito para estas jornadas en las que necesitamos empezar desde cero. Con ciertas novedades que acabarán marcando la diferencia, en unos días en los que realmente este experto puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. Un giro radical que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a tener en mente. Habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de ciclo que podría acabar generando ciertos detalles que serán esenciales. La mente de un hombre que cambiaría la historia del mundo, de un político e inventor que vivió hace cientos de años, nos puede ayudar a saber qué es lo que podemos hacer para llegar hasta lo más alto.

«Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo»

Involúcreme y lo aprendo, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, una frase que dice mucho más de lo que pensábamos. Es hora de conocer lo que puede pasar en estos días en los que pensamos que la vida se estanca. Que no somos capaces de avanzar en este camino que es la vida.

Repleta de desafíos y de cambios, es importante estar preparados para poder asumir algunas peculiaridades que pueden acabar siendo lo que nos marcará de cerca. Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días.

Una situación que nos servirá para hacer realidad una serie de cambios que pueden ser los que nos marcarán muy de cerca. Un giro importante de guion que hasta el momento nadie hubiera imaginado. Este pensamiento que nos enseña a aprender, a disponer de las herramientas necesarias para acabar teniendo aquello que queremos y más.

Este político e inventor rompió todos los esquemas posibles y lo hizo de tal forma que consiguió acabar de una vez por todas con unos bloqueos que están dentro de nosotros y que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada.

Benjamin Franklin, político e inventor

Un político e inventor que consiguió hacer realidad lo imposible, nos aporta una serie de novedades que hacen realidad esta forma de ver el mundo. Sin duda alguna, tenemos que empezar a pensar en esos cambios que llegan y que pueden convertirse en claves.

Las frases de este experto pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante y que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada. Estas palabras y frases pueden convertirse en la antesala de algo más, en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Los hombres son criaturas muy raras: la mitad censura lo que practica; la otra mitad practica lo que censura; el resto siempre dice y hace lo que debe

Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo

El que se enorgullece de sus conocimientos es como si estuviera ciego en plena luz

Tómate tiempo en escoger un amigo, pero sé más lento aún en cambiarlo

El mejor médico es el que conoce la inutilidad de la mayor parte de las medicinas

Yo creo que el mejor medio de hacer bien a los pobres no es darles limosna, sino hacer que puedan vivir sin recibirla

Donde hay matrimonio sin amor, habrá amor sin matrimonio

La honradez reconocida es el más seguro de los juramentos

¿Amas la vida? No desperdicies el tiempo porque es la sustancia de que está hecha

Las leyes demasiado benignas rara vez son obedecidas; las demasiado severas, rara vez ejecutadas

Si el tiempo es lo más caro, la pérdida de tiempo es el mayor de los derroches

El corazón del loco está en la boca; pero la boca del sabio está en el corazón

Invertir en conocimientos produce siempre los mejores beneficios

La felicidad humana generalmente no se logra con grandes golpes de suerte, que pueden ocurrir pocas veces, sino con pequeñas cosas que ocurren todos los días

Un plus de buenas sensaciones que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar, en estos en los que esta dosis extra de palabras es imprescindible. La vuelta a la rutina nos invita a prepararnos mental y físicamente.