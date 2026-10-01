Se buscan voluntarios para vivir gratis en Alemania con Internet y 3 comidas al día a cambio de ayudar en una casa parroquial 16 horas semanales

¿Quién se anima a vivir gratis en Alemania durante varias semanas, sin pagar alojamiento ni comida? Pues este tentador voluntariado europeo está vigente y surge de una antigua casa parroquial situada junto a un lago, en una región del norte del país conocida por su naturaleza, sus bosques y su tranquilidad.

A cambio de dedicar unas horas semanales a las labores del huerto, los voluntarios seleccionados podrán quedarse en la propiedad, participar de sus actividades y recorrer la zona en su tiempo libre durante varias semanas. Eso sí, la convocatoria tiene requisitos concretos y unas normas de convivencia propias que conviene conocer bien antes de lanzarse a aplicar.

La tentadora propuesta para vivir gratis en Alemania a cambio de trabajo en el huerto

Quienes se animen a involucrarse en esta «aventura» serán acogidos en una antigua casa parroquial situada junto a un lago, en la comarca de los lagos de Mecklemburgo, en el norte de Alemania, cerca del Parque Nacional de Müritz.

El inmueble forma parte de un proyecto en etapa temprana de casa de retiro budista, y hoy busca voluntarios para recuperar un huerto que, según su anfitriona, alimentó a las familias del lugar durante generaciones.

¿Cuál es el objetivo que poseen? Pues reconstruir el terreno paso a paso: volteando una franja con una grada motorizada, despejando las malas hierbas con sus raíces y dándole forma a la primera cama de cultivo.

«Es un trabajo que exige más fuerza y resistencia que experiencia en jardinería», explica la anfitriona en el propio anuncio, donde insiste en compartir cada tarea codo a codo con el voluntario, «nunca solo, siempre juntos».

A cambio de la ayuda semanal en el huerto, la propuesta incluye una serie de beneficios pensados para que la estancia resulte cómoda de principio a fin:

Habitación privada durante toda la estancia.

Desayuno y almuerzo gratis cada día, más acceso libre a la cocina equipada para prepararse la cena.

Uso gratuito de la lavandería.

Bicicletas a disposición y traslado incluido a la llegada.

Excursiones y caminatas gratuitas por la zona.

Acceso a terapias holísticas.

Internet de alta velocidad y espacio de trabajo dedicado para teletrabajar.

Tres días libres por semana.

Las tareas del huerto y el horario de trabajo

El compromiso se fija en dieciséis horas semanales, repartidas en jornadas de entre tres y cuatro horas los días laborables de la semana.

Los voluntarios, incluidos quienes teletrabajan, pueden organizar su propio horario siempre que completen el total semanal y las tareas acordadas con la anfitriona, algo especialmente útil para quien combina el viaje con el trabajo remoto.

En la misma línea, las labores cambian según la temporada: deshierbar y replantar el huerto de verduras, podar los árboles frutales o cosechar manzanas, peras y uvas para prensarlas y obtener mosto casero de elaboración propia.

Y aquí no se pide experiencia previa en jardinería, solo ganas de trabajar la tierra y cierta resistencia física para las tareas más exigentes de la jornada.

Los requisitos para postularse y normas de convivencia de esta casa alemana

La convocatoria exige tener más de dieciocho años y un nivel de inglés intermedio, además de grabar un breve vídeo de presentación como paso obligatorio dentro del proceso de selección. Se aceptan candidaturas individuales, en pareja o en dúos de amigos, siempre que todos los integrantes cumplan estos mismos requisitos de edad e idioma.

Entre tanto, la casa es un espacio tranquilo y contemplativo, así que no se permite el consumo de alcohol ni drogas en la propiedad.

Y en lo que respecta a la comida, todo es vegetariano (la anfitriona no cocina carne, aunque los huéspedes pueden guardar la suya en un frigorífico aparte) y conviven allí cinco gatos residentes, por lo que no se admiten mascotas propias durante la estancia.

Por su parte, el programa cubre alojamiento, comida e internet durante toda la estancia, pero no incluye los vuelos hasta Alemania, el seguro de viaje, el transporte interno ni los trámites de visado si fueran necesario.

Dicho esto, quienes no sean ciudadanos de la Unión Europea deberán comprobar antes de viajar si necesitan un visado específico, ya que los requisitos cambian según el país de origen.

Cómo inscribirse en esta experiencia en Alemania a través de Worldpackers

La propuesta se gestiona a través de Worldpackers, una plataforma internacional que conecta a viajeros con anfitriones de más de 120 países dispuestos a cambiar alojamiento y otros beneficios por unas horas de colaboración semanal.

Para postularse a esta o a cualquier otra oferta, primero hay que registrarse en la web con un correo electrónico y completar los datos básicos del perfil.

El siguiente paso es convertirse en Miembro Verificado mediante el plan WP Trips, con un coste de 59 dólares para viajar en solitario o 69 dólares si se viaja en pareja o con un amigo. Esa membresía tiene validez de un año y permite postularse sin límite a cualquier oferta del catálogo.

La convocatoria de esta casa parroquial junto al lago puede consultarse y solicitarse directamente en la ficha oficial de la posición en Worldpackers.

Como ya se anticipó, quien decida presentarse deberá grabar el vídeo de presentación exigido y tener en cuenta que, una vez dado de alta en la plataforma, el mismo sistema de trabajo a cambio de alojamiento se repite en miles de propuestas similares repartidas en más de 120 países.

Las plazas de este tipo de convocatorias suelen cubrirse con rapidez, así que conviene revisar la ficha cuanto antes.