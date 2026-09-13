Se buscan voluntarios para vivir gratis en una finca de Puerto Rico con comida incluida a cambio de trabajar 20 horas semanales: imprescindible hablar español o inglés

Así es, tal como se lee: la posibilidad de vivir gratis en una finca de Puerto Rico a cambio de unas horas de trabajo semanal es una oferta 100% real, publicada en una plataforma de voluntariado internacional, dirigida a quienes buscan una experiencia distinta al turismo convencional en el Caribe, en una zona montañosa conocida por su naturaleza exuberante.

El anuncio, dirigido a hispanohablantes y angloparlantes, promete alojamiento y comida a cambio de tareas agrícolas sencillas durante pocas horas al día. Para quienes ya se hayan entusiasmado, conviene conocer en qué consiste el trabajo, qué duración exige y qué pide el anfitrión a quienes pidan una plaza, porque no todo el mundo cumple el perfil que buscan.

Conociendo la finca de Puerto Rico donde se puede vivir gratis a cambio de trabajo

La oferta que aquí abordaremos, publicada en la conocida plataforma Worldpackers, corresponde a una finca situada en las montañas de Utuado, en el interior de Puerto Rico.

Se trata de un terreno de 40 acres de selva tropical (unas 16 hectáreas) con casi 500 árboles frutales, donde los propios anfitriones definen el lugar como «un paraíso de selva tropical increíblemente hermoso», rodeado de vegetación densa y muy alejado del ruido de las zonas turísticas de la isla.

Y expandiendo la mirada geográfica, si nos paramos en Utuado, este rincón se encuentra en el centro montañoso de Puerto Rico, una región conocida por sus cafetales, sus ríos y la cercanía a la reserva natural del Bosque de Guilarte.

Uno tendería a relacionar a Puerto Rico con turismo masivo, pero para quien esté interesado, cabe aclarar que aquí nos topamos con una zona mucho más tranquila que el circuito turístico habitual de San Juan, lo que explica que buena parte del atractivo de esta propuesta esté precisamente en el contacto directo con la naturaleza.

El anuncio en sí busca cubrir hasta tres plazas de voluntariado, con estancias de entre una y cuatro semanas según la disponibilidad de cada candidato. La jornada laboral se organiza en torno a veinte horas semanales, repartidas normalmente en turnos que arrancan a las once de la mañana, con dos días libres por semana para explorar la zona o simplemente descansar.

Requisitos y tareas para poder vivir gratis en esta finca de Puerto Rico

Entre las tareas que se piden a los voluntarios están la poda de árboles frutales, el deshierbe, la cosecha, el procesamiento de alimentos, la jardinería general y pequeñas reparaciones en la propiedad.

También se valora saber manejar herramientas como desbrozadoras, machetes o motosierras, aunque la experiencia previa no es excluyente, ya que los propios anfitriones explican que el trabajo se puede aprender sobre la marcha.

Y en lo que respecta a los requisitos básicos, se pide tener entre 18 y 55 años, hablar español o inglés con fluidez (no hace falta dominar los dos) y contar con una condición física que permita moverse por terrenos inclinados durante varias horas.

Se aceptan solicitudes individuales, de parejas de amigos y, sobre todo, de parejas sentimentales, a quienes se da prioridad a la hora de asignar las plazas disponibles.

¿Qué es lo que se ofrece a cambio y cómo apuntarse a esta oferta puertorriqueña?

A cambio de esas horas de trabajo, la finca ofrece alojamiento en tienda de campaña, tres comidas al día (una de ellas ya preparada), acceso a una cocina equipada, lavadora, conexión a internet y un espacio habilitado para quienes quieran teletrabajar en sus ratos libres.

También se cubre el transporte desde el punto de encuentro acordado hasta la propiedad, aunque quedan fuera los vuelos internacionales, el seguro de viaje y cualquier trámite de visado.

Para solicitar una de las plazas, hay que registrarse en la ficha oficial de esta oferta en Worldpackers, la plataforma internacional que gestiona el contacto con los anfitriones.

Cabe remarcar que el acceso a la plataforma exige una membresía anual de unos 49 dólares para viajar en solitario (algo más si se aplica en pareja), aunque permite postular a cualquier voluntariado publicado durante los doce meses siguientes.

Las opiniones de quienes ya han pasado por esta finca

La finca acumula siete reseñas de anteriores voluntarios, todas con la puntuación máxima de cinco sobre cinco. Uno de los últimos participantes resumió así su paso por la propiedad: «Pude gestionar mis propios tiempos y aprender sobre el cultivo de vegetales».

Por su parte, los anfitriones destacan además que el proyecto se apoya en criterios de sostenibilidad ambiental y en la colaboración con objetivos de desarrollo sostenible impulsados por Naciones Unidas.

Y para contactar a los responsables, todo se gestiona siempre a través de la mensajería interna de Worldpackers, sin necesidad de correo electrónico ni llamada previa: basta con crear un perfil, aplicar a la posición número 77.227 y esperar la respuesta directa de la finca.

Por último, quienes cumplan los requisitos y estén realmente interesados harían bien en no dejarlo para última hora, ya que las mejores fechas suelen reservarse primero.