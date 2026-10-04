Cómo se escribe recuerden o recuérden

Saber si se escribe recuerden o recuérden es una duda que podemos tener. En este caso debemos recordar correctamente las normas de ortografía para evitar cometer este tipo de errores. Es muy importante tener las reglas bien aprendidas o leer todo lo que sea posible para evitar algunas faltas de ortografía como ésta. En este caso saber cómo acentuar palabras nos ayudará a evitar este error. Toma nota de la norma, la definición y ejemplos que te evitarán volver a equivocarte, aprende a mejorar tu ortografía.

Es una de esas situaciones cotidianas que detienen nuestra mano sobre el teclado durante unos segundos infinitos. Escribir un mensaje rápido en el grupo de trabajo o redactar una circular formal se convierte de pronto en un pequeño examen de conciencia gramatical.

La forma correcta

Para despejar la duda principal de inmediato, la forma correcta es recuérdenla o, si nos referimos estrictamente a la palabra sin pronombres, la forma verbal es recuerden. Pero analicemos la segunda variante del usuario: ¿lleva tilde recuérden? La respuesta corta es un no rotundo. Jamás se escribe con tilde en la e, a menos que le añadas un pronombre detrás y cambie por completo su estructura métrica y acentual.

Para entender por qué se produce este error tan extendido, hay que mirar de cerca cómo respira nuestra lengua. El verbo recordar, conjugado en el imperativo para la segunda persona del plural (ustedes), forma recuerden. Esta palabra es llana o grave, ya que la sílaba tónica recae en la penúltima posición: re-cuer-den. Como termina en n, la norma ortográfica de la Real Academia Española dictamina que no debe llevar tilde. Las palabras llanas terminadas en vocal, en ese o en ene se quedan siempre desnudas de tilde.

El cerebro y la pronunciación

Sin embargo, el cerebro juega con nosotros a través de la memoria sonora. Al pronunciar recuerden, el acento de intensidad se desplaza de manera natural hacia la u en las formas conjugadas del presente de subjuntivo o del imperativo debido al diptongo. Escuchamos una fuerza especial en esa sílaba central y nuestra mano, impulsada por un reflejo condicionado, busca la tilde en la e para marcar una pausa que no corresponde según las reglas vigentes.

El escenario cambia radicalmente en cuanto introducimos un pronombre átono pegado al final del verbo, lo que llamamos formas enclíticas. Si en lugar de decir simplemente que traigan algo a la memoria, queremos pedirles que la recuerden, el bloque se compacta: recuerden más la se convierte en recuérdenla. De repente, esa misma palabra se alarga, la sílaba tónica se desplaza hacia atrás en el mapa de la palabra y nos encontramos ante una estructura esdrújula.

Y aquí la ley ortográfica es implacable: todas, absolutamente todas las palabras esdrújulas llevan tilde sin excepciones. Es ahí, precisamente en esa combinación con pronombres, donde surge el espejismo visual que confunde a tantos hablantes experimentados.

Miedo a equivocarse

Muchos redactores y profesionales de la comunicación tropiezan con esta misma piedra al redactar textos institucionales o comerciales. El miedo a equivocarse lleva a veces a buscar rodeos innecesarios o a modificar la frase para no tener que usar el imperativo con pronombres. No hace falta llegar a ese extremo. Basta con comprender que la tilde no decora el verbo al capricho, sino que responde estrictamente a dónde recae el peso de la voz cuando la palabra ya está completa en el papel.

Se escribe recuerden

Se escribe recuerden en este caso se trata de una palabra llana que acaba en vocal más ‘n’, no será necesario acentuarla. Recuerden es la tercera persona del plural del presente de subjuntivo del verbo recordar, un verbo que utilizamos muy a menudo y que tiene un significado muy concreto. Para poder entender mucho mejor este verbo y la forma de escribirse debemos tener en cuenta su significado. Toma nota de las definiciones y ejemplos del verbo tomar, de esta manera no volverás a equivocarte.

Traer a la memoria propia algo percibido, aprendido o conocido, o retener algo en la mente. Es normal que en otoño tengas más nostalgia, el día se hace más corto y puedes recordar esos momentos de alegría, cuando esperabas ese horario para estar en casa con toda la familia junta.

Sugerir, una cosa, algo, por guardar ambas entre sí cierta relación o parecido. Mi hermano me recuerda mucho a mi tío, se parece más a él que sus propios hijos, son casi como dos gotas de agua.

Despertar a una persona. Debes hacerle recordar y volver a ser lo que era antes, en este momento no parece ni él.

La próxima vez que te detengas frente a la pantalla dudando entre una opción y otra, recuerda que el mandato simple no pide tilde porque es llana terminada en ene. Si la frase te pide añadir un pronombre al final, la evolución natural hacia el esdrújulo te obligará a colocarla sobre la vocal fuerte de la antepenúltima sílaba.

Dominar este pequeño detalle aporta una capa invisible pero sólida de rigor a cualquier texto, demostrando que detrás de las palabras hay alguien que cuida tanto el fondo como la forma.