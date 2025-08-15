Resultado del Sorteo del Cupón Extra de Verano 2025 de la ONCE: números premiados

Hoy como cualquier otro 15 de agosto es festivo en España. Hemos tenido un Día de la Asunción de la Virgen marcado por las altas temperaturas y también como no, por las vacaciones de muchos. Sin embargo, aquellas que trabajan tienen ahora un largo de fin de semana para seguir descansando y todo además podemos aprovechar ahora para saber si somos ganadores del Sorteo Extra de Verano de la ONCE ya que por fin se ha celebrado y ya se conocen los premios.

Para muchos, este es el sorteo que marca el verano de forma especial. Vamos que te cambia la vida, y todo gracias al premio de 15 millones de euros. Pero no sólo eso, recordemos que también hay premios intermedios y pequeños que se reparten y que hacen que miles de personas, en toda España, tengan una alegría extra en pleno mes de vacaciones. El sorteo se acaba de emitir en directo, de modo que ya podemos saber si somos o no ganadores. Toma nota entonces porque a continuación tienes al detalle, el Resultado del Sorteo del Cupón Extra de Verano 2025 de la ONCE: con todos los números premiados

Resultado del Sorteo del Cupón Extra de Verano 2025 de la ONCE

Primer premio: Nº 12.151 de la serie 25- 15 millones de euros.

Premios adicionales de 1.000.000 de euros a los números:

Número: 47.663 serie: 52

serie: Número: 16.001 serie: 87

serie: Número: 90.813 serie: 88

serie: Número: 68.911 serie: 101

serie: Número: 40.519 serie: 111

serie: Número: 81.840 serie: 086

serie: Número: : 72.019 serie: 007

serie: Número: 55.606 serie: 017

serie: Número: 99.418 serie: 011

serie: Número: 97.197 serie: 079

Todos los premios que reparte el Sorteo

Si has resultado ganador de alguno de los premios enhorabuena. Repasemos ahora todos los premios que entrega este Sorteo que puede que no lo sepas pero celebró su primera edición en el año 2000, por lo que hoy cumple 25 años.

1 gran premio de 15 millones de euros (a las 5 cifras y serie)

(a las 5 cifras y serie) 10 premios de 1 millón de euros (a las cinco cifras y serie de la segunda a la decimoprimera extracciones completas)

(a las cinco cifras y serie de la segunda a la decimoprimera extracciones completas) 119 premios de 40.000 euros ( cinco cifras)

( cinco cifras) 1.080 premios de 1.200 euros ( cuatro últimas cifras)

( cuatro últimas cifras) 1.119 premios de 1.200 euros (5 cifras de la segunda a la decimoprimera extracciones completas)

(5 cifras de la segunda a la decimoprimera extracciones completas) 10.800 premios de 120 euros (tres últimas cifras)

(tres últimas cifras) 108.000 premios de 12 euros (dos últimas cifras)

(dos últimas cifras) 1.080.000 premios de 6 euros (última cifra)

Dónde comprobar si tu cupón tiene premio

El sorteo ha durado hasta las 21:45 horas apróximadamente, así que ahora en OKDiario ya puedes comprobar si eres o no afortunado en el juego y te has convertido en uno de los premiados. Otra opción que tienes es la de entrar en la web oficial de Juegos ONCE. Allí podrás introducir tu número y serie en su buscador y comprobarlo al instante. Además, encontrarás la lista completa de premios para este Extra de Verano 2025.

Quienes prefieran algo más tradicional pueden acudir a cualquier punto de venta autorizado: los vendedores de la ONCE y quioscos asociados están preparados para decirte, en cuestión de segundos, si tu cupón tiene premio y cuánto te corresponde. Pero eso sí, tendrás que esperar hasta mañana sábado por la mañana cuando estén abiertos.

Cómo cobro mi premio

Si la suerte ha estado de tu lado y tu cupón del Sorteo Extra de Verano 2025 tiene premio, el siguiente paso es cobrarlo. La forma depende de la cantidad ganada.

Para los premios menores (hasta 200 euros aproximadamente), puedes acudir directamente a cualquier punto de venta autorizado de la ONCE y te lo abonarán en el momento. Es lo más rápido y sencillo, y mañana mismo puedes tener el dinero.

Si el premio es superior a esa cantidad, entonces tendrás que cobrarlo en una oficina bancaria concertada con la ONCE, presentando tu DNI y el cupón premiado en buen estado. En el caso de premios grandes, como el primer premio o los de 1 millón de euros, el pago se realiza mediante transferencia bancaria, y la entidad aplicará la retención de Hacienda antes de ingresarte el dinero.

En cualquier caso, guarda siempre tu cupón en buen estado y evita doblarlo o deteriorarlo, ya que es el documento que acredita que eres el ganador.

Y si quieres saber a qué banco ir. En la web de la ONCE tienes el listado de entidades concertadas dentro de cada comunidad.

Qué parte del premio se queda Hacienda

Que te toque un premio como el de este sorteo garantiza alegría, de por vida en el caso de ser el de 15 millones, pero como ya mencionamos, Hacienda se lleva su parte. Recordemos que en España, a los premios de lotería que superan los 40.000 euros se les aplica una retención del 20%. Esto significa que si te tocan 15 millones, Hacienda se quedará con algo más de 2,9 millones.

Pero todo lo que sea inferior a los 40.000 euros está libre de impuestos. Y como ya debes saber, si superas la cantidad no tienes que hacer nada para pagar a Hacienda lo que toca. Ellos ya se encargan de descontarlo antes de que te ingresen el dinero en tu cuenta.