Desde que uso esta colonia fresca de Primor todo el mundo me pregunta qué perfume uso

¿Buscas un perfume que sea el ideal para la temporada de verano pero por el que además todo el mundo te pregunte? A todo el mundo le gusta que el aroma de su perfume dure todo el día, y llegue a quienes nos rodean, y en el caso de que tú también desees eso, nada como elegir la colonia que descubrí en Primor. Un perfume por el que todo el mundo me pregunta. De alta gama pero a un precio tan bajo, que no querrás dejarlo escapar.

Los perfumes empalagosos o muy intensos ya no gustan tanto como en el pasado. Ahora se llevan más las fragancias frescas pero no por ello menos duraderas, o con menor impacto. Y Primor acierta al respecto con Versace Versense Eau de Toilette, un perfume fresco pero con carácter, ideal para quienes buscan un aroma que hable de libertad y naturalidad y que atraiga a la vez, la atención de todos. Y si, además, lo encuentras con hasta un 57 % de descuento en Primor, la experiencia se vuelve aún más irresistible.

El perfume de Primor por el que siempre te preguntarán

Lo que tiene esta colonia no es fácil de explicar, pero en cuanto la hueles lo entiendes. Es como si te llevara directamente al Mediterráneo, ya que desprende un aire salado mezclado con árboles cítricos que consiguen un carácter muy natural y nada forzado. Al contrario, es de esas fragancias que se sienten vivas, alegres, sin llegar a ser invasivas.

La salida es rápida, chispeante, muy fresca. Entre la bergamota, la mandarina verde, un toque de pera jugosa y ese dulzor suave del higo, se genera una sensación de ligereza inmediata. Ideal para empezar el día con buen pie o para refrescarse después de una ducha. Pero lo interesante de esta fragancia es que no se queda en lo evidente. Tras ese inicio frutal y alegre, se abre paso un corazón floral delicado y lleno de matices. Aquí aparece la azucena, que aporta feminidad y elegancia, acompañada por el jazmín y el narciso, que equilibran suavidad con un toque verde. El cardamomo, por su parte, introduce una nota especiada que le da profundidad, sin romper la armonía.

Un fondo envolvente que perdura

Lo que hace especial a Versense no es sólo su frescura inicial, sino la manera en que evoluciona sobre la piel. Una vez que las notas de salida se disipan, lo que permanece es un fondo cálido, limpio y reconfortante. El almizcle suave se mezcla con el aroma terroso del cedro de Virginia, el toque exótico del sándalo y un matiz muy original: la madera de olivo. Este último ingrediente no es frecuente en perfumería, y tal vez por eso aporta un carácter único, difícil de describir pero fácil de reconocer.

El resultado es una colonia versátil, que puedes usar a diario sin que llegue a cansar. Funciona igual de bien para ir a trabajar que para una cena al aire libre y por ello se ha convertido en una de las más deseadas de cuantas ofrece Primor.

Disponible en Primor con grandes descuentos

Aunque pueda sonar a perfume exclusivo, lo cierto es que no hace falta gastarse una fortuna para tenerlo. Y eso es lo que lo convierte en una de las joyas más interesantes de Primor ahora mismo. Mientras otros perfumes similares siguen en precios elevados, esta fragancia tiene descuentos muy considerables. Por ejemplo, el frasco de 100 ml cuesta poco más de 53 euros, cuando su precio habitual ronda los 126. Y si prefieres un tamaño más pequeño, el de 50 ml está por unos 53,90, y el de 30 ml baja a poco más de 33. Un acierto para probarla sin arriesgar demasiado o para llevar en el neceser.

¿Para quién es esta fragancia?

Versace Versense está pensada para personas que buscan naturalidad sin renunciar a un toque de distinción. No es una colonia intensa ni abrumadora, por lo que encaja bien en cualquier contexto, incluso en oficinas o entornos cerrados. Su aroma es perfecto para primavera y verano, aunque quienes aman los perfumes cítricos la usan durante todo el año.

No es extraño que despierte preguntas allá donde va. Porque su olor no es genérico ni previsible. Tiene algo especial, algo que cuesta describir con palabras pero que todo el mundo percibe.

Hoy en día, encontrar una fragancia que enamore desde el primer instante y que no exija un gran desembolso es casi un tesoro. Versace Versense Eau de Toilette se ha convertido en esa joya escondida que os recomiendo tras haberla probado este verano y sí, es una colonia o perfume por la que sí o sí te van a preguntar. Así que si alguien te para por la calle, en la oficina o en una cafetería para preguntarte qué perfume llevas. ya sabes la respuesta. Y lo mejor es que habrás pagado por ella poco más de 50 euros.