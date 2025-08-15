Sánchez tiene más GRS para blindarse en sus vacaciones que los enviados a los incendios de León y Zamora

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene más guardias civiles de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) para blindar sus vacaciones en Lanzarote que los que ha enviado a los incendios de León y Zamora.

Mientras el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, también de vacaciones en dicha isla, ha puesto a 20 guardias civiles para cubrir a Sánchez, para los incendios que azotan León y Zamora, con dos muertos, varios heridos y más de 38.000 hectáreas calcinadas hasta el momento, sólo ha desplegado «a una escuadra en total para ambos, que tiene de 6 a 12 efectivos», según informan a OKDIARIO fuentes policiales.

La cifra también contrasta con la de efectivos que Marlaska ha desplegado para la seguridad del ex presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, quien también tiene a su disposición una sección de 20 agentes que ejercen en turnos de dos miembros. Cuando Zapatero sale de la isla unos días, estos guardias civiles refuerzan la seguridad de Sánchez o libran.

Como ha informado recientemente OKDIARIO, los 40 agentes se alojan en el mismo hotel, que ha perdido 1.200 euros por alojarlos debido a las dietas “irrisorias” de Interior.

Marlaska, quien tiene su agenda bloqueada desde el pasado 30 de julio, se encuentra en la isla desde hace un par de días. Este fin de semana también está previsto que aterrice en ella el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, acompañado de su familia.

Los guardias civiles del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) se dedican al esclarecimiento de los incendios: inspección ocular, rebuscar entre los restos, pruebas que demuestren si fue intencionado o no y a partir de ahí intentar localizar al autor si fue provocado.

Los GRS, dedicados al orden público y control de masas, suponen un refuerzo en los incendios a las unidades de seguridad ciudadana y de Tráfico. En los incendios, realizan labores de seguridad, como control de carreteras, facilitar desalojos de viviendas o evitar saqueos de las viviendas desocupadas.

Los GRS llevan años con escasez de personal, mientras sus funciones y cometidos se incrementan. Entre sus competencias también se encuentran la seguridad de las centrales nucleares, son el contingente que vigila la valla de Ceuta y Melilla y cuando hay un asalto actúa, así como en manifestaciones, huelgas, problemas de orden público, como el reciente en Torre Pacheco (Murcia).

Por la escasez de plantilla que existe en estas unidades, la Guardia Civil está enviando a efectivos de puestos a esos cometidos para reforzar los cometidos.

Zapatero, de vacaciones dos meses

El presidente del Gobierno se aloja en La Mareta, una residencia en Costa Teguise, propiedad de Patrimonio Nacional, situada al suroeste de la isla.

Marlaska también se encuentra en el complejo de La Mareta, compuesta por un chalet y varios apartamentos.

Como ha revelado OKDIARIO, Moncloa ha gastado 49.358 euros en dos contratos exprés para poner a punto el palacio de vacaciones de Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, y otros 15.000 euros para la piscina y el lago.

Zapatero, por su parte, se compró en 2017 una villa con piscina, jardín y vistas al mar en Famara, en la Urbanización Los Noruegos, donde pasa las vacaciones de verano, Semana Santa y Navidad.

El ex presidente se encuentra de verano desde mediados del pasado mes de julio y se prevé que sus vacaciones se prolonguen «hasta mediados de septiembre, como suele ser habitual», según indican las fuentes consultadas. Sánchez aterrizó en la isla el pasado 2 de agosto y estará «hasta finales de mes».

Agentes interrumpen sus vacaciones

Desde que el pasado 8 de agosto las provincias de Zamora y León se vieron azotadas por graves incendios forestales, la Guardia Civil ha vuelto a demostrar que su vocación de servicio no entiende de calendarios.

Cerca de una veintena de agentes, hombres y mujeres, han interrumpido sus vacaciones para sumarse a las labores de extinción y apoyo logístico, dejando a un lado su merecido descanso para ponerse al frente de la emergencia, según ha revelado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), destacando que demuestran «el valor más humano y benemérito de la Guardia Civil».

Estos agentes pertenecen a Unidades de Seguridad Ciudadana, Tráfico, Seprona y de Oficinas Móviles de Atención al ciudadano y al Peregrino y están trabajando en tareas que van desde el control de accesos y evacuaciones hasta el apoyo a las cuadrillas de extinción. Refuerzan el despliegue coordinado por la Junta de Castilla y León y respaldado por la UME, el MITECO y servicios de emergencias autonómicos, que cuenta con el apoyo de unidades de otras provincias procedentes de Valladolid.