La DGT alerta a todos: lo que va a pasar con las balizas V16 con el certificado caducado

Con la entrada de 2026, la baliza V16 ha comenzado a ser obligatoria para la mayor parte de los vehículos con matricula española. Éstos dispositivos, desconocidos por gran parte de la población hasta hace pocos meses, deben estar homologados y ser guardados en la guantera del vehículo para que sean accesibles en caso de accidente.

A escasos días de que arranque la fase obligatoria de la baliza V16, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha tomado una decisión que ha sorprendido a muchos conductores. El organismo ha dado por finalizada la validez del certificado de cuatro modelos que hasta ahora figuraban como homologados, y que ya habían sido comprados por miles de usuarios con la intención de cumplir la normativa y evitar sanciones. La medida ha provocado incertidumbre y desconcierto entre quienes confiaban en estos dispositivos.

Estas son las marcas de baliza V16 que ya no tienen certificación

En concreto, la retirada de la certificación afecta a tres versiones del modelo V16IoT, fabricadas por la compañía china Yuyao Jiming Electronic y vendidas en España bajo las marcas Don Feliz, The Boutique For Your Car e Ikrea. A esta lista se suma un cuarto dispositivo, el Call SOS XL-HZ-001-VC, comercializado por la empresa Ditraimon. La decisión obliga ahora a los conductores a revisar con atención qué baliza tienen y si sigue siendo válida conforme a los criterios actuales de la DGT.

Con la intención de adaptarse a la normativa y esquivar posibles sanciones, muchos conductores optaron por adquirir con antelación su baliza V16. Sin embargo, lo hicieron sin saber que la propia DGT retiraría la validez de algunos de esos modelos apenas unos días antes de que su uso pasara a ser obligatorio. Esta situación ha alimentado la confusión, especialmente entre quienes compraron dispositivos que hasta entonces figuraban como plenamente legales.

Estas balizas seguirán siendo válidas

Para aclarar el escenario, la Dirección General de Tráfico actualizó el listado oficial de balizas autorizadas e incorporó una nueva categoría: “certificados sin vigencia”. Bajo esta denominación se agrupan los cuatro modelos afectados. Según ha explicado el organismo a Maldita.es, estos dispositivos sí superaron en su momento las pruebas de homologación y, pese a perder la vigencia del certificado, pueden seguir utilizándose hasta el final de su vida útil. La DGT subraya que no existe obligación de sustituirlos por otros nuevos, un matiz clave para tranquilizar a los usuarios que ya los tienen.

En el caso de los conductores que ya tengan una baliza perteneciente a alguno de estos cuatro modelos, Tráfico ha querido lanzar un mensaje de calma. Si el dispositivo se compró antes de que la DGT retirara la vigencia del certificado, su uso sigue siendo completamente válido y podrá mantenerse hasta que se agote su vida útil estimada, sin riesgo de sanción.

Distinta es la situación para quienes estén valorando adquirir ahora una baliza V16. En ese caso, la recomendación es clara: verificar previamente que el modelo figure como homologado y con certificado en vigor dentro del listado oficial que publica la DGT en su página web. Comprobar este detalle antes de comprar evita errores, gastos innecesarios y posibles problemas cuando la normativa sea de aplicación obligatoria.