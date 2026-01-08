Ya hay fecha confirmada: el día en el que España se va a quedar a oscuras durante 6 minutos

El 8 de abril de 2024 se produjo un espectacular eclipse solar, que pudo observarse de manera total en Estados Unidos, México y Canadá, mientras que en España, incluyendo Galicia y las Islas Canarias, solo se apreció de forma parcial. Este fenómeno ocurre cuando la Luna se interpone entre la Tierra y el Sol, proyectando una sombra que oscurece temporalmente la luz solar en la superficie terrestre.

Una situación rara en España

En España, los eclipses solares totales son raros: el último visible desde las Islas Canarias ocurrió en 1959, mientras que la Península Ibérica no ha presenciado un eclipse total de sol desde 1912. Entre tanto, el último eclipse anular se observó en 2005. Sin embargo, esta sequía de eclipses terminará pronto, ya que entre 2026 y 2028 se podrán ver dos eclipses solares totales y uno anular desde distintos puntos del país.

Cada año, se producen entre cuatro y siete eclipses, combinando solares y lunares. Como explica Miguel Querejeta, astrónomo del Observatorio Astronómico Nacional, suelen ocurrir de manera acompañada: “Cada año hay al menos dos eclipses solares y dos lunares”, dado que uno se produce aproximadamente media lunación después del otro. Lo verdaderamente extraordinario es un eclipse total de sol, que se da cuando la Luna cubre completamente el disco solar, creando un espectáculo único desde la perspectiva terrestre.

Agosto, el mes clave para disfrutar de este fenómeno

El próximo 12 de agosto de 2026, por la tarde, se podrá presenciar un eclipse solar total en España en una franja de aproximadamente 290 kilómetros de ancho, según indica el Instituto Geográfico Nacional (IGN), organismo dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

La zona de totalidad recorrerá la Península de noroeste a sureste, cubriendo desde el noreste de Galicia hasta el norte de la Comunidad Valenciana, incluyendo el sur de Cataluña (sin afectar directamente a Barcelona) y las Islas Baleares. También atravesará Asturias, el noreste de Castilla y León, Cantabria, el noreste de Madrid (sin llegar a la capital), el sudoeste del País Vasco y Navarra, La Rioja, el noreste de Castilla-La Mancha y el sureste de Aragón.

Esto permitirá que el eclipse se observe de manera total en ciudades como La Coruña, Gijón, Oviedo, Santander, Valladolid, Vitoria, Zaragoza, Valencia, Castellón, Tarragona y en el conjunto de las Islas Baleares, mientras que el resto del territorio español disfrutará del fenómeno de forma parcial.

El verano, un momento idóneo

Al producirse durante el verano, las condiciones meteorológicas favorecen cielos despejados en gran parte de España, lo que aumenta las posibilidades de disfrutar del fenómeno sin nubes. La duración del eclipse total no será uniforme: en la línea central de la franja (que incluye lugares como Tarragona) se extenderá entre 1 minuto y 36 segundos y 1 minuto y 50 segundos, mientras que en los bordes norte y sur de la zona de totalidad apenas durará unos segundos.

Tras este evento, el próximo eclipse solar total visible en España ocurrirá el 2 de agosto de 2027. En este caso, la franja de totalidad recorrerá la parte más meridional de la península, cruzando el estrecho de Gibraltar de oeste a este y afectando a localidades como Cádiz, Málaga, así como a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla.