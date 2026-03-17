Semana Santa 2026: las mejores de España y las procesiones más importantes

Si te lo estás preguntando, la Semana Santa de 2026 se celebra entre los días 29 de marzo, domingo de Ramos y el 5 de abril, domingo de Resurrección, de modo que ya queda poco para vivir una de las celebraciones más intensas de cuantas se dan en nuestro país. Que duda cabe que una buena parte de los españoles aprovechan días festivos como el Jueves y Viernes Santo, para enlazarlo al fin de semana y planear una escapada con la que aprovechar ese puente de cuatro días que tenemos, pero también es cierto que las procesiones y el fervor tradicional que envuelve a la Semana Santa de lugares como Sevilla es el gran protagonista de estos días, pero ¿cuáles son los mejores lugares en los que vivir Semana Santa y sus procesiones?

En el caso de que queramos apostar por vivir una Semana Santa llena de tradición, con procesiones, el sonido de los tambores, los pasos y las imágenes ya hemos mencionado que la de Sevilla es quizás la que siempre se menciona. Sin embargo, toda España celebra este periodo de forma especial y de hecho, basta que viajes a Granada, a Murcia, a Málaga, o también a León, Crevillent, Zaragoza o Madrid para que te emociones con la solemnidad y la belleza de muchas de las procesiones que recorren el país. Cada comunidad, cada ciudad y municipio vive los días de Semana Santa de un modo particular.

¿Dónde es la mejor Semana Santa en España?

En algunos lugares domina má el silencio estremecedor, en otras el estruendo de los tambores; algunas destacan por sus esculturas centenarias y otras por el modo de portar los pasos, su simbolismo o su puesta en escena. Y lo mejor es que muchas de ellas tienen el orgullo de haber sido declaradas Fiestas de Interés Turístico Internacional. Y en 2026, volverán a atraer a miles de visitantes, así que si deseas conocer cuáles son las mejores toma nota, porque te las desvelamos a continuación.

Semana Santa de Sevilla

Probablemente como ya hemos mencionado, es la más conocida del mundo, la Semana Santa de Sevilla es un despliegue de arte, fe y emoción. Desde el Domingo de Ramos hasta el de Resurrección, más de 60 hermandades recorren la ciudad rumbo a la Catedral. Las tallas, muchas de ellas obras maestras barrocas de artistas como Montañés o La Roldana, convierten cada procesión en una experiencia casi museística. Las noches sevillanas, con pasos iluminados por cirios y acompañados por saetas, son inolvidables.

Semana Santa de Málaga

Como la de Sevilla, la Semana Santa malagueña se vive intensamente. Los tronos, grandes estructuras portadas por cientos de hombres, recorren las calles entre vitores y saetas. El traslado de Jesús Cautivo y María Trinidad el Lunes Santo es uno de sus momentos más conmovedores.

Semana Santa de Granada

Granada se llena de magia también durante su Semana Santa. Procesiones como la del Cristo de los Gitanos en el Sacromonte o la del Silencio en el Albaicín crean escenas de gran belleza. La ciudad se convierte en un marco único, con su arquitectura y su luz.

Semana Santa de Zamora

La Semana Santa de Zamora es una de las más antiguas de España y una de las que mejor conserva el espíritu original de estas celebraciones. Fundada en el siglo XIII, destaca por el profundo recogimiento de sus procesiones nocturnas, como la de las Capas Pardas o la del Cristo Yacente, acompañada por el canto estremecedor del Miserere. Durante la semana desfilan 17 cofradías, y momentos como el Jerusalem, Jerusalem del Lunes Santo o el Juramento del Silencio el Miércoles Santo se viven con una intensidad que corta la respiración.

Semana Santa de Zaragoza

La capital aragonesa aúna historia, música y pasión en una de las semanas santas más sonoras de España. Con más de 700 años de historia, 25 cofradías y más de 4.000 instrumentos de percusión, Zaragoza vibra al ritmo de tambores y bombos. La procesión del Santo Entierro el Jueves Santo o la del Encuentro el Miércoles son algunos de sus momentos más destacados. Todo ello, envuelto en una atmósfera morada, de incienso y devoción.

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Semana Santa de Ávila

Rodeada de murallas y espiritualidad, Ávila ofrece una Semana Santa íntima y solemne. La procesión del Miserere o el Vía Crucis del Viernes Santo recorren el casco histórico en medio de un silencio conmovedor. Catorce cofradías, algunas centenarias, dan vida a una semana de fe y emoción.

Semana Santa de Cartagena

Cartagena presume de una de las Semanas Santas más largas y organizadas. Destaca la puntualidad, el orden de sus penitentes y la riqueza de bordados y esculturas. La procesión del Cristo del Socorro abre la Semana Santa en España. Desde Santa María de Gracia parten todas las cofradías, diferenciadas por colores y tradición.

Ruta del Tambor y el Bombo (Teruel)

En el Bajo Aragón, nueve pueblos como Calanda, Alcañiz o Híjar forman esta ruta donde el tambor es protagonista absoluto. Declarada de Interés Turístico Internacional y Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, la tamborrada es una tradición que remueve el alma. El estruendo conjunto de cientos de tambores y bombos tocando al unísono no se olvida fácilmente.

Semana Santa de León

León celebra treinta procesiones con más de cien grupos escultóricos. La Ronda, que recorre la ciudad en la madrugada del Viernes Santo, o la procesión de Los Pasos con 4.000 papones, son momentos únicos. También lo es el Entierro de Genarín, acto profano que recuerda a un personaje popular.

Semana Santa de Murcia

La capital murciana mezcla espiritualidad y arte. Desde la procesión de Los Coloraos hasta la de los Salzillos, con esculturas de Francisco Salzillo, cada acto es un homenaje al patrimonio y a la devoción. La procesión del Silencio o la del Rescate muestran la variedad y riqueza de esta celebración.

Semana Santa de Cuenca

Las callejuelas conquenses se llenan de público para ver procesiones como la del Camino del Calvario o el Santo Entierro. El sonido de tambores y clarines se entrelaza con silencios sobrecogedores. La ciudad entera se convierte en un escenario que realza el valor de cada paso.

Semana Santa de Crevillent

En esta localidad alicantina, el Martes Santo es uno de los momentos más conmovedores, con la procesión nocturna del Santísimo Cristo de Difuntos y Ánimas entre sombras y antorchas. Pero también destaca la Entrada de Pasos el Miércoles y el emotivo Abrazo del Viernes Santo en La Morquera. Una Semana Santa donde el silencio y la emoción se funden.

Semana Santa de Orihuela

Orihuela es historia viva. Desde el siglo XVI, esta ciudad celebra con intensidad la Semana Santa, con momentos como el desfile de la Diablesa, una figura singular y querida por los oriolanos. El Encuentro en la plaza Miguel Hernández o el Museo de la Semana Santa permiten adentrarse en una tradición con raíces profundas y gran riqueza artística.

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Semana Santa de Valladolid

Conocida por la belleza de sus tallas, muchas cedidas por el Museo Nacional de Escultura, Valladolid vive una Semana Santa austera y profunda. La Procesión General del Viernes Santo reúne a todas las cofradías en un acto de gran simbolismo. Las saetas y el silencio la acompañan.

Semana Santa de Salamanca

Salamanca combina tradición universitaria y fervor religioso. Procesiones en lugares como la Plaza de Anaya o la Clerecía crean una atmósfera única. El Jueves Santo, la Universidad celebra sus Oficios con merienda final, un guiño a la mezcla de liturgia y costumbre.

Semana Santa de Cáceres

El casco histórico de Cáceres, declarado Patrimonio de la Humanidad, ofrece un escenario único para sus procesiones. La salida del Cristo Negro el Miércoles Santo es uno de los actos más impactantes, envuelto en absoluto silencio. La mezcla de sobriedad, cante popular y belleza arquitectónica convierte a esta Semana Santa en una experiencia muy especial.

Semana Santa de Mérida

La capital extremeña revive la pasión en un marco único: entre ruinas romanas y monumentos declarados Patrimonio de la Humanidad. Procesiones como la de La Burrita, la Oración en el Huerto o las Tres Caídas destacan por su dramatismo. Las figuras de sus hermandades, como la Sagrada Cena, aportan gran valor artístico a los desfiles.

Semana Santa de Ferrol

Ferrol se transforma cada Semana Santa con 25 procesiones organizadas por cinco cofradías. Su fuerte raíz marinera se percibe en actos como la procesión de los Navegantes. La de Os Caladiños, en un silencio absoluto, y el emocionante encuentro del Domingo de Resurrección, cierran una celebración que aúna pasión y sentimiento popular.

Semana Santa de Palencia

Palencia mantiene vivas cofradías del siglo XV y rituales únicos como la tararú o la Llamada de Hermanos, donde los cofrades golpean puertas en la noche. Cada cofradía organiza su procesión, pero todas participan en hermandad, creando una Semana Santa de unidad, tradición y pasión.

Semana Santa de Lorca

Lorca ofrece una Semana Santa única con sus Desfiles Bíblicos Pasionales. Carrozas, cuádrigas y bordados de seda y oro, declarados Bien de Interés Cultural, hacen de esta celebración una verdadera representación teatral de la historia sagrada. Las cofradías, diferenciadas por colores, dan vida a un espectáculo sin igual.

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Semana Santa de Toledo

La ciudad imperial ofrece un marco nocturno y monumental para una Semana Santa solemne. La procesión del Cristo de la Vega, que cruza el casco histórico alumbrado solo por faroles, es uno de sus momentos más bellos. La mezcla de historia, arte y religiosidad la hace especial.

Semana Santa de Viveiro

Galicia también tiene una joya en Viveiro. Sus procesiones, con imaginería valiosa y tradiciones centenarias, llenan las calles desde el Viernes de Dolores. La cofradía Franciscana y la del Santísimo Rosario son algunas de las más antiguas. Cada acto se vive con intensidad, en un ambiente de sobriedad y belleza.

Semana Santa de Medina del Campo

La de Medina del Campo es una de las más antiguas de Castilla. Desde 1411 se celebra con desfiles como la Procesión de la Caridad o la del Encuentro. Sus pasos renacentistas y sus más de 3.000 cofrades convierten sus calles en un escenario monumental y emotivo.

Semana Santa de Jumilla

Con más de seis siglos de historia, Jumilla vive su Semana Santa con fervor. El Vía Crucis del Viernes de Dolores y la procesión de Jesús Resucitado destacan en un calendario donde participan unas veinte cofradías. Su museo temático ayuda a conocer en profundidad esta celebración tan arraigada.

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Semana Santa de Hellín

Hellín es también sinónimo de tambor. Con una de las tamboradas más impresionantes del mundo, más de 20.000 personas participan desde el Viernes de Dolores. Las procesiones, como la del Calvario o el Encuentro, se viven con intensidad. Declarada Patrimonio Inmaterial por la UNESCO, es un espectáculo sensorial y espiritual.

Semana Santa de Medina de Rioseco

Llamada la ciudad de los almirantes, Medina de Rioseco celebra una Semana Santa con raíces en el siglo XVI. Procesiones como la del Mandato o la del Dolor muestran pasos como El Longinos o La Escalera, cargados de historia. Sus cofradías y ritos han sido declarados Bien de Interés Cultural.

La Semana Santa se presenta como una ocasión perfecta para redescubrir las tradiciones más auténticas del país, y para dejarse llevar por la belleza de unos días que, sin importar la religión, emocionan y conectan con lo más profundo del ser humano.