Cuándo es Semana Santa 2026: cuándo empieza, fechas, calendario y cuántos días quedan

La cuenta atrás para la Semana Santa 2026 ya comienza a sentirse, y lo hace justo antes de que comience el mes de marzo. Al ser el nuevo periodo festivo que tenemos, es normal que durante los primeros meses del año no se piense en otra cosa, pero también es cierto que este es un periodo que mueve a miles de personas en toda España por motivos religiosos y tradición, al margen de de aquellos que desean que llegue para viajar o descansar. Por eso, cada año, una de las preguntas más repetidas es exactamente cuándo cae, sobre todo porque sus fechas varían según el calendario lunar. Y para este 2026 tenemos que decir que vuelve a situarse en un tramo relativamente temprano de la primavera, lo que condiciona también reservas, viajes y programación municipal en numerosas ciudades.

Al caer a finales de marzo, muchos ya están organizando escapadas, revisando los días festivos que tendrán disponibles para la Semana Santa o planificando procesiones que, en algunos puntos del país, congregan a multitudes. De hecho, para quienes se mueven entre comunidades, no siempre coincide el mismo número de festivos, por lo que conocer con precisión el calendario oficial resulta útil para evitar sorpresas de última hora. Este año litúrgico estará marcado por un clima previsible de primavera temprana y por la posibilidad de que muchas localidades adelanten eventos paralelos al inicio oficial. Pero el núcleo de la celebración permanece intacto y como siempre, consiste en ocho días que comienzan en Domingo de Ramos y terminan en Domingo de Resurrección, con momentos especialmente señalados como el Jueves Santo y el Viernes Santo, ambos festivos en la mayor parte de España, generando así un puente de cuatro días que como decimos, muchos están esperando con ganas.

Cuándo es Semana Santa 2026

La Semana Santa 2026 tendrá lugar entre el 29 de marzo y el 5 de abril, fechas que ya están confirmadas por el calendario litúrgico. Esto significa que este año lo que toca es una semana de fiesta entre marzo y abril, con un inicio temprano respecto a otros años en los que ha llegado a celebrarse bien entrado abril o a mediados. Sin ir más lejos en 2025 la Semana Santa se celebró entre el 13 y el 20 de abril.

Pero este año la celebramos un poco antes. De este modo, el domingo 29 de marzo será el Domingo de Ramos, que la consideramos como el arranque oficial de la Semana Santa. Será entonces ese día cuando empiecen las procesiones, las celebraciones religiosas y actos populares que recorrerán toda la semana en prácticamente todas las comunidades autónomas. El final llegará el Domingo de Resurrección, el 5 de abril, que marca el cierre de este ciclo y el inicio del tiempo pascual. De este modo, y con esas fechas ya fijadas, muchos sectores empiezan a notar el impacto y vemos como los hoteles comienzan a ajustar tarifas, los vuelos parece que se encarecen y a la vez las hermandades afinan preparativos, mientras que las familias que organizan desplazamientos para aprovechar festivos o reencontrarse con sus tradiciones.

Cuándo empieza Semana Santa 2026

Como decimos, la Semana Santa 2026 empieza oficialmente el 29 de marzo, con la celebración del Domingo de Ramos. Este día abre la puerta a una semana que combina liturgia, tradición cultural y, para muchos, periodo vacacional. Las palmas, los ramos de olivo y las primeras procesiones marcan un ambiente que, según la ciudad, puede pasar de lo solemne a lo multitudinario en cuestión de horas.

Aunque el arranque es el Domingo de Ramos, muchas localidades celebran actos previos durante los días anteriores. Sin embargo, el calendario eclesiástico fija esta fecha como la que da inicio al conjunto de celebraciones que se desarrollarán hasta el domingo siguiente. Y para quienes estén pendiente del descanso laboral, el grueso de los festivos suele concentrarse en Jueves Santo (2 de abril) y Viernes Santo (3 de abril), aunque la distribución cambia ligeramente según la comunidad autónoma.

Las fechas clave

Estas son las fechas señaladas dentro de la Semana Santa 2026, tal y como se recogen en el calendario oficial:

29 de marzo: Domingo de Ramos

Domingo de Ramos 30 de marzo : Lunes Santo

: Lunes Santo 31 de marzo: Martes Santo

Martes Santo 1 de abril: Miércoles Santo

Miércoles Santo 2 de abril: Jueves Santo (festivo en casi toda España)

Jueves Santo (festivo en casi toda España) 3 de abril: Viernes Santo (festivo nacional)

Viernes Santo (festivo nacional) 4 de abril: Sábado Santo

Sábado Santo 5 de abril: Domingo de Resurrección

Estas jornadas concentran procesiones históricas, celebraciones litúrgicas y actos que en muchos lugares forman parte del patrimonio cultural local. Dependiendo de la comunidad, puede haber festivos adicionales o variaciones, sobre todo en lo relativo al Jueves Santo y al Lunes de Pascua.

Calendario Semana Santa 2026

Para quienes necesiten una visión rápida del calendario completo, esta es la distribución resumida de la Semana Santa 2026:

Domingo de Ramos : 29/03/2026

: 29/03/2026 Lunes Santo : 30/03/2026

: 30/03/2026 Martes Santo : 31/03/2026

: 31/03/2026 Miércoles Santo : 01/04/2026

: 01/04/2026 Jueves Santo : 02/04/2026

: 02/04/2026 Viernes Santo : 03/04/2026

: 03/04/2026 Sábado Santo: 04/04/2026

04/04/2026 Domingo de Resurrección: 05/04/2026

A partir de estas fechas comienza también el periodo de Pascua, con variaciones en cada comunidad autónoma respecto al Lunes de Pascua, festivo en territorios como Cataluña, Comunidad Valenciana, Navarra o País Vasco.