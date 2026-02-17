Horario de misas del Miércoles de Ceniza en la catedral de la Almudena de Madrid

Mañana es 18 de febrero, así que se celebra el Miércoles de Ceniza, una fecha que cada año abre la Cuaresma y que suele generar bastante movimiento en los alrededores de la Catedral de la Almudena. Quien pase por la zona lo notará ya que habrá más gente entrando y saliendo del templo, ya que muchos se acercan para recibir la ceniza. Se celebra la Misa por el Miércoles de Ceniza y la diócesis mantiene el mismo esquema que en años anteriores, por lo que ya se ha confirmado el horario de la misa principal, que volverá a estar presidida por el arzobispo de Madrid, monseñor José Cobo.

La misa comenzará a las 19:00, un horario que ya se ha consolidado por su accesibilidad. Permite llegar después del trabajo, evita acumulaciones a primera hora de la tarde y hace posible que las familias puedan asistir sin tener que reorganizar toda la jornada. Durante la celebración se impondrá la ceniza a los fieles que quieran recibirla, algo que en este templo suele generar largas filas, sobre todo en los minutos finales. El año pasado la catedral vivió una celebración especialmente concurrida. No fue sólo por el rito; también por la homilía del arzobispo, que se centró en explicar que la Cuaresma no funciona si se queda en un simple gesto exterior. Insistió en que la ceniza sólo tiene sentido cuando se asume como un recordatorio de lo que necesita cambio. Y este año de nuevo llega esta misa especial de la que te ofrecemos más detalles y también, te explicamos cómo puedes llegar a la Catedral de la Almudena.

Horario de misas del Miércoles de Ceniza en la catedral de la Almudena

La catedral ha confirmado que mañana se celebrará una única misa, la de las 19:00 horas, y será presidida por el arzobispo José Cobo. No habrá otros horarios especiales, así que ese será el momento en el que se imponga la ceniza a los fieles. Es el rito habitual en el que cada persona se acerca, recibe la ceniza y vuelve a su sitio, sin más ceremonia que esa llamada a iniciar la Cuaresma con intención de cambio.

Conviene recordar también las normas del día. El Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo son jornadas de ayuno y abstinencia, y a eso se suma que todos los viernes de Cuaresma son días de abstinencia para quienes ya han cumplido los 14 años. No es algo nuevo, pero forma parte del marco con el que la Iglesia invita a vivir estas semanas previas a la Pascua.

En la homilía del año pasado, Cobo dedicó un espacio importante a explicar los tres pilares clásicos de este periodo: el ayuno, la oración y la limosna. En el caso del ayuno, insistió en que no debe limitarse a los alimentos, sino a renunciar a hábitos que distorsionan la convivencia o alejan de los demás. Sobre la oración, animó a recuperar tiempos de silencio en un día a día que suele estar marcado por la prisa. Y para la limosna pidió entenderla no como un acto de caridad puntual, sino como un gesto de cercanía hacia quienes pasan dificultades. Fue una intervención larga, muy comentada y que marcó el tono general de la celebración.

El significado del Miércoles de Ceniza y por qué se imponen cenizas

Aunque muchos conocen el rito, no siempre se explica su origen. El Miércoles de Ceniza inicia la Cuaresma, un periodo de 40 días (sin contar los domingos) que prepara a los fieles para la Pascua. Las cenizas que se imponen proceden de la quema de las palmas bendecidas el Domingo de Ramos del año anterior. Esa tradición se mantiene desde hace siglos y simboliza la fragilidad del ser humano, pero también la posibilidad de cambio interior.

No es una ceremonia pensada como exhibición y de hecho, son muchos los que desconocen que se celebra cada año. Pero aquellos que son creyentes, y practicantes, suelen acercarse a su iglesia, en este caso la Catedral de la Almudena de Madrid, para que se le pinte en la frente la cruz a partir de los restos de ceniza.

Cómo llegar a la catedral de la Almudena

La Catedral de la Almudena se encuentra en Calle Bailén 10, justo frente al Palacio Real. El acceso suele ser sencillo, aunque en Miércoles de Ceniza conviene llegar con algo de margen porque la entrada se llena rápido. Para la misa de las 19:00, lo habitual es acudir 15–20 minutos antes.

Cómo llegar en transporte público:

Metro: Estación Ópera (líneas 2, 5 y ramal Ópera–Príncipe Pío).

Autobús: Líneas 3 y 148, con parada en Bailén–Mayor.

Con esta misa de la Catedral de la Almudena en Madrid, la archidiócesis da por inaugurado el tiempo de Cuaresma en la ciudad. No se trata un acto aislado, sino el primero de una serie de celebraciones que acompañarán a los fieles hasta Semana Santa.