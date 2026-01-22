¿Cuándo es Semana Santa 2026? Fechas y en qué días cae

Al contrario de lo que ocurre con Navidad o el Día de Todos los Santos, la fecha de la Semana Santa 2026 no es fija, y su elección sigue un sistema que se remonta a los primeros siglos del cristianismo. La Pascua cristiana conmemora la resurrección de Jesús y, desde el Concilio de Nicea en el año 325, se estableció que debía celebrarse el primer domingo después de la primera luna llena tras el equinoccio de primavera. Partiendo de esta base, la Pascua puede caer entre el 22 de marzo y el 25 de abril.

Una vez determinada la Pascua, el calendario se estructura hacia atrás: el Domingo de Ramos es el domingo anterior, y a partir de ahí se organizan el Jueves Santo, el Viernes Santo y el resto de actos litúrgicos. Es decir, la Semana Santa completa abarca desde el Domingo de Ramos hasta el Domingo de Resurrección. Este sistema, aparentemente sencillo, combina cálculos solares (para determinar el inicio de la primavera) con cálculos lunares (para fijar la luna llena).

Semana Santa 2026

El próximo año, el Domingo de Resurrección caerá el 5 de abril, lo que sitúa el resto de días señalados en la última semana de marzo y los primeros días de abril. Así queda el calendario de la Semana Santa 2026:

Domingo de Ramos: 29 de marzo.

Lunes Santo: 30 de marzo.

Martes Santo: 31 de marzo.

Miércoles Santo: 1 de abril.

Jueves Santo: 2 de abril.

Viernes Santo: 3 de abril.

Sábado Santo o Sábado de Gloria: 4 de abril.

Domingo de Resurrección o Domingo de Pascua: 5 de abril.

El Viernes Santo (3 de abril) es festivo nacional, pero no ocurre lo mismo con el Jueves Santo (2 de abril) ni con el Lunes de Pascua (6 de abril), que dependen de cada territorio. Por eso, el número de días no laborables durante la Semana Santa varía según la comunidad.

El Jueves Santo será festivo autonómico en: Andalucía, Aragón, Asturias, Canarias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Comunidad de Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja y Ceuta. Por otro lado, en Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Navarra, País Vasco, Castilla-La Mancha y La Rioja el Lunes de Pascuo será un día no laborable.

Por lo tanto, estas comunidades tendrán la Semana Santa 2025 más larga, al considerarse tanto el Jueves Santo como el Lunes de Pascua como festivos autonómicos: Castilla-La Mancha, Navarra, País Vasco y La Rioja.

Qué se celebra cada día

La antesala de la Semana Santa llega con el Viernes de Dolores, una jornada que muchos consideran el verdadero punto de partida emocional de estas fechas. En ella se homenajea a la Virgen María en su advocación de Nuestra Señora de los Dolores, destacando el sufrimiento que vivió como madre durante la pasión de Cristo.

El Domingo de Ramos conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. La multitud, según los Evangelios, lo recibió con ramos y palmas en señal de respeto y celebración. Las iglesias reproducen este momento con la tradicional bendición de los ramos antes de la eucaristía.

El Lunes Santo recuerda dos episodios fundamentales: la expulsión de los mercaderes del Templo y la unción en Betania, cuando María, hermana de Lázaro, ungió los pies de Jesús con un perfume muy costoso.

El Martes Santo continúa la intensidad de la Semana Santa con el recuerdo del anuncio de Jesús sobre la traición de Judas. En la última cena, el maestro revela que uno de los suyos lo entregará, anticipando el acontecimiento que precipitará su arresto.

El Miércoles Santo marca el final de la Cuaresma y el comienzo inmediato del Triduo Pascual. Según la tradición, es el día en que Judas concreta su pacto con las autoridades judías, aceptando treinta monedas de plata a cambio de entregar a Jesús.

El Jueves Santo es una de las jornadas más importantes de la Semana Santa porque inaugura el Triduo Pascual, el periodo en el que se conmemoran los hechos centrales de la fe cristiana. Ese día tiene lugar la Última Cena, donde Jesús instituye la Eucaristía al compartir el pan y el vino con sus discípulos. También se recuerda el lavatorio de los pies, un gesto de humildad y servicio.

El Viernes Santo es probablemente la jornada más sobrecogedora. La Iglesia recuerda la pasión, crucifixión y muerte de Jesús, por lo que se trata de un día sin misa y marcado por el silencio, la austeridad y la reflexión.

El Sábado Santo, también llamado Sábado de Gloria, es una jornada de espera silenciosa. Se recuerda el tiempo en que el cuerpo de Jesús permaneció en el sepulcro y la humanidad aguardaba, según la fe cristiana, el momento de la resurrección.

Finalmente, el Domingo de Resurrección es el día central del cristianismo. La resurrección de Jesús simboliza la victoria sobre la muerte y la esperanza de una vida nueva. Con este día se abre el Tiempo Pascual, un periodo de 50 días de celebración.