La Cuaresma explicada: significado, prácticas de ayuno y abstinencia, y otras tradiciones

El miércoles de ceniza representa el inicio del periodo llamado de Cuaresma, la Iglesia católica le otorga a estos días, una serie de elementos que debemos poner en práctica. La tradición manda una serie de elementos que todo cristiano debe empezar a hacer en su totalidad o en parte, hasta el Jueves Santo.

Relacionada con la Pascua es quizás uno de los momentos del año de mayor religiosidad en el que se combina algunos elementos que debemos tener en cuenta. Esto es todo lo que necesitas saber, toda la Cuaresma explicada paso a paso.

La Cuaresma explicada

Desde el pasado miércoles, que fue miércoles de Ceniza, hasta el Jueves Santo que este año será el 28 de marzo, tiene lugar la Cuaresma. Uno de los momentos del año más especiales y que suponen 40 días por delante en los que se deben respetar unas reglas y hacer unas determinadas tareas.

El número 40 tiene mucho que ver en la tradición cristiana, pero también sirve para separar periodos de la vida de todo ser humano. Son estos días del año los que requieren atención dado una serie de elementos que se deben cumplir y seguir como buen cristiano.

Son los 40 días que paso Jesús por el desierto antes de comenzar a predicar, por lo que representan este inicio, esa peregrinación o esa llegada de nuevos hábitos o de revelaciones que dio lugar a la religión tal y como la conocemos hoy en día. De algún modo nos une a todos en ese camino común que es la religión.

Una forma de entender la vida y de conocer o darle sentido a una existencia que durante estos días está ligada a unas costumbres que llevan repitiéndose durante años y años.

La Cuaresma se divide en tres prácticas principales que todo cristiano debe poner en práctica. En primer lugar, como viene siendo recurrente, la oración, es uno de los elementos comunes de todo creyente.

En segundo la mortificación, unos cambios en la conducta que incluyen básicamente, la abstinencia y el ayuno, siguiendo con este proceso por el desierto que acompañó a Jesucristo por el desierto. Se acepta de esta manera la humildad y se reciben con alegría las adversidades.

Con más detalle debemos conocer un poco más qué pasa durante la Cuaresma, el periodo en el que nos encontramos.

Significado, prácticas de ayuno y abstinencia, y otras tradiciones

Con el paso del tiempo, la sociedad actual ha perdido un poco de vista las tradiciones de la Cuaresma, algo que debemos poner en práctica siempre que sea posible y que nos unirá en un momento del año de gran simbolismo. Repasamos todo lo referente a la religión durante los distintos periodos del año, empezando por el bautizo, pero empezamos a estudiar este tipo de eventos durante la comunión y la confirmación.

Aunque hoy en día no se siguen al pie de la letra, hubo unos tiempos en los que eran fielmente repetidos estos conceptos por todos. De esta manera se consideraba que uno era un buen cristiano, con la mortificación que consiste en realizar una especie de ayuno.

En realidad, solo puede haber una comida fuerte durante el día, algo que hoy en día no hacemos, pero sí se seguía en España no hace tanto. También con el apoyo de una situación económica que era bastante peor que la actual. La época de la posguerra de abuelos y padres fue una de las más terribles, especialmente durante los primeros años cuando había pocos recursos a nuestra disposición. La abstinencia supone no comer carne, pero no impide el consumo de huevos, lácteos y cualquier elemento de grasa animal.

En teoría esta abstinencia debe mantenerse también todos los viernes del año, a partir de los 14 años que ya se ha confirmado la persona. Algo que rara vez se hace, aunque según la religión debería cumplirse.

Como obras de Caridad, podemos citar como ejemplo las que ha marcado la iglesia de Aragón. Pequeños gestos de ese día a día que inciden en el comportamiento y que son casi imprescindibles, detrás de la religión hay una parte caritativa y mucho amor que también debemos conocer.