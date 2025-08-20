Está al lado de Madrid y es uno de los pueblos más bonitos de España: impresionante

Disfrutar de una escapada de fin de semana es uno de los mejores planes para pasar tiempo de calidad con tu familia y descubrir nuevos lugares. Si vives en Madrid capital, te gustará saber que a hora y media en coche se encuentra uno de los pueblos más bonitos de España. Tiene un gran patrimonio histórico-artístico y el entorno natural es espectacular.

Ha pasado a formar parte de la Asociación de los Pueblos más Bonitos de España y está declarado Conjunto Histórico, por su riqueza artística y cultural. Su principal atractivo es la arquitectura medieval y, además, cuenta con algunos monumentos de especial interés, como la Catedral de Santa María.

El Burgo de Osma

Se trata de El Burgo de Osma, cuyos orígenes se remontan a la ciudad celtíbero-romana de Uxama, situada en el Cerro de Castro, que en la actualidad es un yacimiento arqueológico. Más adelante, formó parte del Imperio Romano y fue una villa muy importante como núcleo de comunicación entre Caesar Augusta (Zaragoza) y Asturica (Astorga).

Las excavaciones arqueológicas han hallado varias casas de época romana, como la Casa de los Plinto. Tras la caída del Imperio Romano, la villa fue ocupada por los visigodos y más adelante por los árabes. Durante la Edad Media, se desarrolló el trazado urbano en torno a la catedral, uno de lo templos religiosos más importantes de la provincia de Soria.

La Catedral de Santa María, construida en el siglo XIII, es una visita obligada. Mezcla diferentes estilos arquitectónicos, como el románico primitivo y el barroco. En su interior alberga el Sepulcro de San Pedro de Osma, considerado un tesoro del arte funerario.

El Palacio Episcopal El Burgo de Osma es sede del episcopado de Soria. Destaca especialmente su portada, una obra gótica tardía en 1515. Otra de las visitas que más merecen la pena es la Universidad de Santa Catalina, de estilo renacentista.

El obispo Pedro García de Montoya ordenó levantar la muralla de El Burgo de Osma a mediados del siglo XV. De todas las puertas que tenía, la única que se conserva es la Puerta de San Miguel.

El antiguo Hospital de San Agustín, de estilo barroco y construido en la segunda mitad del siglo XV para acoger a peregrinos y enfermos, es un edificio impresionante. Actualmente, alberga el Centro Cultural, con instalaciones como el Aula Arqueológica de Uxama, la Oficina de Turismo, la Biblioteca Municipal y salas de exposiciones.