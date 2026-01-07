¿Quién va hoy a ‘El Hormiguero’? lista completa de invitados del 7 al 8 de enero de 2026

El Hormiguero ha estado desde el pasado mes de diciembre disfrutando de vacaciones, ya que Pablo Motos y los suyos se despidieron de la audiencia el pasado 18 de diciembre con la visita de Karlos Arguiñano, el último invitado que pasó por el programa en el año 2025. El calendario ha querido que las fechas señaladas después de la Navidad hagan que esta semana sólo se emitan dos programas, un regreso pausado para los trabajadores tras semanas de descanso. Te contamos quiénes son los invitados de los próximos días.

El lunes, día cinco de enero, y martes seis, siguieron siendo de vacaciones para ellos, por eso se emitieron programas repetidos. En cambio, Antena 3 no ha querido mandar de vacaciones a otros espacios como Pasapalabra y las series turcas como Renacer, que se han seguido emitiendo con normalidad, incluso en días como los de Nochebuena y Nochevieja (en el caso del concurso de Roberto Leal).

Miércoles, día 7 de enero, en ‘El Hormiguero’

Las primeras invitadas del años serán tres actrices que están de estreno gracias a la llegada de la tercera temporada de Machos Alfa, la serie de los hermanos Caballero (creadores de La que se avecina, El Pueblo y Muertos S.L.) para Netflix. Las protagonistas de la noche serán sus protagonistas femeninas: Kira Miró, María Hervás y Raquel Guerrero.

En el plató se sentarán para hablar de los nuevos capítulos, que se podrán ver desde el viernes nueve de enero en la plataforma y que seguirán contando las aventuras de un grupo de amigos que trata de adaptarse a los cambios de la sociedad y de los que se espera de ellos como hombres.

Jueves, día 8 de enero de 2025

Roberto Leal regresa al plató de Atresmedia muy bien acompañado, ya que estarán junto a Eduardo Navarrete y María José Campanario. El presentador de El Desafío acude con dos de los concursantes que más darán que hablar en el programa que pone a los famosos a prueba que estrena su sexta temporada este viernes.

Pero no es el único proyecto que el sevillano tiene entre manos, puesto que esa misma noche estrena, además, Nos vamos de madre, formato que se podrá ver en el prime time de Antena 3 las próximas semanas. En cuatro capítulos, el presentador se une a Mercedes Guillén, su madre, para recorrer cuatro ciudades muy conocidas de todo el planeta.

Madre e hijo recorrerán Oporto, Estambul, Edimburgo y Marrakech, dando una visión muy especial de estas ciudades y países, aunque las risas están aseguradas con ellos. Por lo tanto, Roberto se convierte en el hombre más importante de la cadena de Atresmedia en los próximos días, ya que no dejará de estar al frente de Pasapalabra, uno de los espacios más vistos cada día de la televisión y el concurso con más audiencia de todas las cadenas.

A eso hay que unirle que el invitado del jueves de El Hormiguero también ha presentado las galas de Nochebuena y Nochevieja junto a Eva González, por lo que ya puede presumir de ser uno de los rostros más importantes de la casa en los cinco años que lleva en ella.