Audiencias de ‘El Hormiguero’ y ‘La Revuelta’ de ayer, martes 17 de marzo

La noche del miércoles en las audiencias ha estado marcada por la emisión del encuentro entre el Real Madrid y el Manchester City, una cita que era una final anticipada en la Champions. Como es habitual, la emisión del partido ha afectado a los datos de programas como La Revuelta, El Hormiguero, First Dates y Horizonte, aunque algunos han conseguido capear el temporal mejor que otros. En la segunda parte de la noche, la batalla estaba entre Supervivientes, que ha vivido una gala de martes con buenos datos, y un nuevo capítulo de En tierra lejana, que se mantiene por encima de los datos que solía conseguir Renacer en sus últimos capítulos, lo que es una alegría para Antena 3, que ha confiado las noches de los lunes y los martes a esta nueva serie turca.

El encuentro entre el equipo blanco y los mancunianos suma un 12 % entre los dos canales de Movistar Plus+ en los que se emitió, unos datos que le han llevado a ponerle las cosas muy complicadas a Pablo Motos, que pierde en el dato global contra el fútbol, al conseguir un 11.9 % de cuota y 1.518.000 espectadores de media. Si miramos con lupa, en los minutos en los que las hormigas más famosas de la televisión y el fútbol coincidieron en su emisión, El Hormiguero gana por apenas una décima. Con estos datos, queda claro que, si los equipos españoles siguen superando rondas, Movistar Plus+ es muy posible que lidere sobre la televisión en abierto.

El otro gran perjudicado es La Revuelta (10.9 % y 1.379.000), que siempre es el que peor aguanta las jornadas de Champions. Su público demuestra, una vez más, ser menos fiel a Broncano y marcharse en cuanto otra oferta se cruza por su camino, algo que no ocurre tanto con Motos y compañía, que mantienen a una audiencia fiel que aguanta incluso en las reposiciones de verano y Navidad.

Con el programa de La 1 en tercera posición, First Dates (8.5 % y 1.078.000) es el que menos pierde, aunque se vuelve a quedar otro día por debajo del 9 %, aunque tenía el atractivo de ser el telonero de Supervivientes. Horizonte (6.6 % y 841.000) también nota el efecto Champions, aunque eso no evita que vuelva a ganar a El Intermedio (6.2 % y 797.000), como ocurre en la gran mayoría de las noches.

‘Supervivientes’ supera en audiencias a ‘The Floor’ en el prime time

La gala de los martes del reality hondureño contaba con la expectación de ver por primera vez a Álex Ghita en España tras su abandono. Pese a todo, la gala pierde ocho décimas respecto a la semana pasada, aunque con un 15 % de cuota y 878.000 espectadores de media (que aguantaron hasta las dos de la madrugada), lidera sin problemas.

En tierra lejana, la nueva serie turca de Antena 3, sigue fuerte varias semanas después de su estreno, aunque no puede liderar. Terminando a la una de la madrugada, logra un 12.3 % y 898.000 espectadores, que se pudieron ir un poco más pronto a la cama, aunque hoy se habrán levantado con ojeras igualmente. Aunque crece y debería ser un dato para celebrar, Chenoa y su The Floor (11.7 % y 879.000) no parece que vayan a volver a tocar el liderato mientras Supervivientes esté en emisión.

‘¡Allá tú!’ sigue creciendo en las tardes de Telecinco

Las tardes de Telecinco siguen en un buen momento. El tiempo justo deja buenos datos para que El diario de Jorge consiga un buen 11 %, su segunda mejor cuota desde que se estrenó. La tarde la remata ¡Allá tú!, que vuelve a conseguir el 10 % y confirma el buen momento de audiencias que está pasando, por lo que sigue sin encontrar techo en una franja que hasta ahora era maldita para Mediaset.

Juanra Bonet, sin hacer ruido, ha conseguido aprovechar el momento tras la salida de Rosa y Manu, concursantes míticos de Pasapalabra y atraer a su programa a espectadores que han perdido interés en el programa de Roberto Leal con los nuevos concursantes.