Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 19 de mayo, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 418 de Valle Salvaje. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo Braulio no ha dudado en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para enseñar a su madre la prueba definitiva de que José Luis les engañó desde el principio. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos, como no podía ser de otra forma.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ver cómo Pedrito no tiene dudas a la hora de acompañar a Leonor a despedirse a María. A pesar de todo, lo cierto es que Rafael no tiene reparos a la hora de tomar una inesperada y drástica decisión que tiene estrecha relación tanto con ella como con Rosalía. Esta, por su parte, aguarda con emoción la posibilidad de conocer, finalmente, a María. Todo ello mientras que, finalmente, sale a la luz quién está detrás tanto de Pura como de Petra. Ahora bien, ¿cuál es el propósito de sus actos?

¿Qué sucede en el capítulo 419 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, miércoles 20 de mayo?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Petra y Pura reciben las últimas órdenes respecto al destino del bebé de Adriana. Además, en la Casa Grande, parece que Rosalía, contra todo pronóstico, ha logrado ganarse la simpatía de Martín.

Hasta tal punto que ha logrado unirse a la celebración en la Casa Pequeña. ¡Algo verdaderamente sorprendente, a la par que espectacular! Lejos de que todo quede ahí, Enriqueta no duda en aprovechar la ocasión para manipular a Alejo, y culpa a Domingo de su fatal destino. Eso sí, ¿hasta qué punto está mintiendo? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.