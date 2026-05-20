El vídeo del narcojefe de la UDEF ante el juez: «La Policía oculta el origen de las investigaciones de droga»

OKDIARIO ha accedido en exclusiva a la última declaración judicial de Óscar Sánchez Gil, el ex feje de la UDEF investigado por narcotráfico, en la que explica ante el juez que «la Policía oculta el origen de las investigaciones de droga». Sánchez Gil ha declarado desde la cárcel de Estremera (Madrid), donde se encuentra en prisión preventiva desde noviembre de 2024 tras encontrarle 20 millones de euros emparedados en su casa.

El que fuera jefe de la UDEF ha explicado ante el juez las prácticas habituales que realiza la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía Nacional cuando quiere ocultar el origen de una información: «En muchos años en los que estuve destinado en la alianza entre los agentes, es una práctica que en ocasiones y que yo mismo, como jefe de grupo o de sección, realizo. Cuando en la Brigada Central de Estupefacientes manejan informes de agencias policiales internacionales, como la DEA o el FBI, pues estos informes en muchas ocasiones son informes falsos y creados por la propia Brigada Central de Estupefacientes para ocultar el origen real de la información».

El abogado del que fuera jefe de la UDEF le ha preguntado si en el procedimiento en el que está investigado se ha producido algún tipo de ocultación del verdadero origen de una información y Óscar Sánchez Gil ha contestado: «Sí».

«El origen real de esta información puede ser el tema de los confidentes que se dedican a traficar para dar información y puede ser procedente de fuentes ilícitas. En este sentido, en este mismo Juzgado Central de Instrucción número uno se sufrió una ocultación en las diligencias», ha explicado.

El ex jefe del UDEF Sánchez Gil ha sacado a colación este caso porque considera que se utilizan estas diligencias del año 2022 para justificar la competencia de la Audiencia Nacional.

«Los fiscales siempre nos indican que cuando queramos que un juzgado sea destino final de nuestra investigación, lo que tenemos que hacer es quitar esos juzgados y vincularlos», ha explicado.

«Un comportamiento obsesivo con la organización»

Óscar Sánchez Gil también ha tildado en sede judicial de «obsesivo» el comportamiento de la Brigada Central de Estupefacientes respecto a la organización investigada.

La Audiencia Nacional investiga, entre otras entregas, los contenedores de la empresa de frutas Abadix Fruits S.L gracias a los cuales el clan se valía para colar en España toneladas de droga camuflada entre esos alimentos. Los dueños de esta empresa fueron detenidos y están siendo defendidos por el abogado Francisco Galiana.

El ex jefe de la UDEF también ha hablado en sede judicial de otros miembros de la Policía de los que dice que eran conocedores de las entradas de droga y de la investigación en curso. También ha hablado de las comunicaciones cifradas que mantienen los miembros de la Policía para luchar contra el narcotráfico.