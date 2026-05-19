Así delató ‘Julito’ Martínez a su amigo Zapatero: asiente cuando le preguntan si le llegaron pagos de Plus Ultra

La fecha de hoy va a quedar para los anales de la historia democrática de este país al imputar la Justicia tres delitos a un ex presidente de Gobierno; también es un buen día para recordar cómo delató Julito Martínez, amigo del imputado Zapatero y ex asesor de Plus Ultra, asintió en el Senado cuando le preguntaron si le llegaron pagos de compañía aérea al ex presidente.

Julito Martínez fue al Senado a no decir nada, pero un solo gesto fue oro puro. Compareció ante la comisión de investigación del Senado dispuesto a escudarse en el silencio, pero un senador del PP, el popular Juan José Sanz Vitorio le formuló la pregunta que nadie del Gobierno quería que se hiciera: ¿los pagos que Plus Ultra realizaba a Análisis Relevante acababan en Zapatero y su familia? Martínez no articuló palabra. Pero asintió.

Ante una comisión del Senado, con cámaras delante y senadores como testigos, ese movimiento de cabeza tenía un peso que ninguna declaración posterior podrá deshacer.

El propio Zapatero ya había reconocido antes que cobraba de Análisis Relevante por la elaboración de unos informes… que en muchas ocasiones ni siquiera redactaba él. Informes a 7.500 euros el folio, algunos de ellos presuntamente «orales». Una ficción contable muy burda que resulta difícil de sostener.

Martínez desperdició la oportunidad de aclarar este punto. Tampoco aprovechó para negar que Análisis Relevante era, presuntamente, una tapadera para remunerar a Zapatero —y a él mismo— por haber logrado el rescate de la aerolínea venezolana.

«No lo negó porque no puede negarlo: la información en poder de la UDEF acredita que ambos cobraban de Plus Ultra por dos servicios muy concretos: retrasar la deuda de la aerolínea con PDVSA y negociar el rescate público», dicen fuentes del PP.