Zapatero imputado por blanqueo de capitales, en directo: última hora del caso Plus Ultra, el registro de su despacho y novedades de la investigación
Además del presunto blanqueo de capitales, Zapatero se enfrenta también a otros delitos conexos
José Luis Rodríguez Zapatero ha sido citado como imputado en la Audiencia Nacional por un presunto delito de blanqueo de capitales en el marco del caso Plus Ultra. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha puesto en marcha esta mañana una nueva operación que culmina meses de investigación y que convierte al ex secretario general del PSOE en el primer expresidente del Gobierno español investigado por corrupción en toda la historia de la democracia.
El magistrado José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional indaga en el presunto uso irregular de los 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra en forma de rescate durante la pandemia.
Además del presunto blanqueo de capitales, Zapatero se enfrenta también a otros delitos conexos que han ido emergiendo a medida que las investigaciones de la UDEF avanzaban. Las averiguaciones apuntan al cobro de comisiones ilegales y al lavado de esos fondos a través de personas y sociedades mercantiles de su entorno.
Ester Muñoz tacha al PSOE de «mafia» tras la imputación de Zapatero
La portavoz popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha tachado al PSOE de «mafia» tras la imputación de Zapatero. Además, ha añadido en su mensaje un vídeo de Óscar Puente calificando a Zapatero como «el mejor ex presidente que ha tenido este país, sin ninguna duda, y el mejor socialista».
“El mejor expresidente que ha tenido este país, sin ninguna duda, y el mejor socialista”
La mafia. pic.twitter.com/brKei06rzs
— ESTER MUÑOZ (@EsterMunoz85) May 19, 2026
El PP exige una comparecencia urgente de Sánchez tras la imputación de Zapatero
El Partido Popular ha dicho este martes de que la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero es de «extrema gravedad» por lo que ha exigido la comparecencia urgente del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para que dé explicaciones.
Monste Mínguez sobre la imputación de Zapatero: «No pararán»
La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha sido tajando en sus redes sociales y se ha dedicado únicamente a decir: «No pararán».
No pararán
— Montse Mínguez (@montseminguez) May 19, 2026
Pablo Iglesias duda de la imputación de Zapatero
El ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, ha cuestionado la decisión de la Audiencia Nacional de imputar a Zapatero por blanqueo de capitales.
«Que con lo que hoy sabemos de Suárez, de Felipe González, de Aznar, de Rajoy y de Juan Carlos I, sea Zapatero el primer presidente imputado, define muy bien la historia de la justicia española y de nuestro sistema político», subraya.
Que con lo que hoy sabemos de Suárez, de Felipe González, de Aznar, de Rajoy y de Juan Carlos I, sea Zapatero el primer presidente imputado, define muy bien la historia de la justicia española y de nuestro sistema político
— Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) May 19, 2026
¿A qué se dedican las hijas de Zapatero?
Las hijas del ex presidente del Gobierno, Laura y Alba Rodríguez Espinosa, se dedican al sector audiovisual y a la comunicación digital, sector en el que dirigen su propia empresa Semana. Ambas gestionan Whathefav, una agencia de marketing, producción creativa y estrategia digital fundada originalmente en 2019.
Borja Sémper: «Todo se terminará por saber»
El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha publicado en su perfil de X que «todo se terminará porn saber» tras la imputación de Zapatero por blanqueamiento de capitales.
«Superaremos esta oscura etapa de escándalos de corrupción y políticos que se suceden casi a diario. Todo se terminará por saber, nadie es impune, el Estado de Derecho se impondrá. España necesita un cambio político, de formas y de fondo, y va a llegar», ha señalado.
Page tras la imputación de Zapatero: «Me deja de piedra»
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha señalado que se ha quedado «de piedra» tras la imputación de Zapatero por blanqueo de capitales.
«Me deja de piedra», ha puntualizado durante una entrevista en Onda Cero. «En su etapa de presidente, discrepo de muchas cosas, pero siempre le he considerado capaz de mover cielo y tierra para ganar votos. Hay rumorología y esto, personalmente, me deja de piedra. Espero, sinceramente, que pueda quedar aclarado», ha recalcado.
Moreno afirma que la imputación de Zapatero es algo «insólito»
El presidente de la Junta de Andalucía en funciones y candidato del PP-A a la reelección, Juanma Moreno, ha manifestado este martes que la imputación del expresidente del Gobierno y exsecretario general del PSOE José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra es algo «insólito» y «muy grave».
La Policía accede a la empresa de las hijas de Zapatero
La Policía, además de registrar el despacho de Zapatero en Ferraz también ha accedido a la empresa de las hijas del ex presidente del Gobierno, Whathefav S.L. para investigarla.
¿Qué edad tiene Zapatero?
El ahora imputado ex presidente del Gobierno tiene 65 años.
Vox pide que Feijóo presente una «moción de censura contra el Gobierno»
El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha pedido al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo que presente una moción de censura contra Pedro Sánchez y que de un «paso al frente».
«Que Feijóo dé un paso al frente y presente una moción de censura», ha señalado en una entrevista en Telecinco. Además, ha añadido que el Gobierno es «una mafia que ha llegado al poder para servir a sus propios intereses» y el PSOE «ha colapsado».
¿Quién es José Luis Calama?
José Luis Calama Teixeira es el magistrado titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional, conocido principalmente en el contexto de esta consulta por imputar formalmente al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Plus Ultra.
¿Por qué están investigando a Zapatero?
El ex presidente del Gobierno está siendo investigado por la Audiencia Nacional debido a su presunta implicación en delitos de organización criminal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y falsedad documental en el marco del caso Plus Ultra.
Azcón sobre la imputación de Zapatero: «La degradación del PSOE no tiene límites»
El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha señalado en sus redes que la imputación de Zapatero es de «gravedad extrema» y ha añadido que «la degradación del PSOE no tiene límites».
La imputación por blanqueo de capitales de Zapatero, expresidente del Gobierno y mano derecha de Pedro Sánchez, es de una gravedad extrema.
La degradación del PSOE no tiene límites.
— Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) May 19, 2026
¿Qué es la UDEF?
La UDEF es la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional de España. Se trata de una unidad de élite encargada de investigar y perseguir grandes delitos económicos, financieros, fiscales y de corrupción.
Zapatero comparecerá el 2 de junio en la Audiencia Nacional
El ex presidente del Gobierno comparecerá el próximo 2 de junio ante la Audiencia Nacional.
Tellado: «El tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan a caer»
El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha publicado un mensaje en su perfil de X exigiendo explicaciones al Gobierno: «Zapatero imputado por corrupción y blanqueo de capitales. Es de una gravedad extrema. No solo hablamos del ex presidente del Gobierno, sino del principal consejero de Sánchez. El Gobierno tiene que dar explicaciones ya. El tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan a caer».
Zapatero imputado por corrupción y blanqueo de capitales. Es de una gravedad extrema.
No solo hablamos del ex presidente del Gobierno, sino del principal consejero de Sánchez. El Gobierno tiene que dar explicaciones ya.
El tinglado se desmorona y los capos de la trama empiezan…
— Miguel Tellado (@Mtelladof) May 19, 2026
La UDEF registra el despacho de Zapatero
El despacho de José Luis Rodríguez Zapatero está siendo registrado por la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal).
Zapatero imputado por blanqueo de capitales
José Luis Rodríguez Zapatero ha sido citado como imputado en la Audiencia Nacional por un presunto delito de blanqueo de capitales en el marco del caso Plus Ultra. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha puesto en marcha esta mañana una nueva operación que culmina meses de investigación y que convierte al ex secretario general del PSOE en el primer expresidente del Gobierno español investigado por corrupción en toda la historia de la democracia.
El PSOE llama a la presunción de inocencia de Zapatero
Tras la imputación del ex presidente del Gobierno por blanqueo de capitales, el PSOE ha hecho un llamamiento a la «presunción de inocencia».
«Ante las informaciones conocidas sobre José Luis Rodríguez Zapatero, trasladamos un mensaje de tranquilidad, respeto a la Justicia y defensa de la presunción de inocencia», señalan.
«José Luis Rodríguez Zapatero fue presidente del Gobierno durante dos legislaturas marcadas por un ambicioso programa de ampliación de derechos, igualdad y protección social. Muchas de esas medidas fueron pioneras en Europa y hoy forman parte del consenso social de nuestro país. La derecha y la ultraderecha nunca le han perdonado esos avances. El que pueda hacer, que haga», subraya desde Ferraz.