La juez absuelve al actor Juan Codina tras ser denunciado por agresión sexual por tres alumnas

La juez ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo del caso del actor Juan Codina tras ser denunciado por tres alumnas de su centro de formación por agresión sexual. La escuela teatral despidió a su fundador por estos hechos.

OKDIARIO ha podido acceder a este auto, fechado a 4 de mayo, en el que la titular del Juzgado de Instrucción Número 20 de Madrid no ha dado veracidad a la denuncia formulada por una alumna de Juan Codina en la que aseguraba que el 29 de junio de 2019 habría sido víctima de una agresión sexual por parte de su entonces profesor de interpretación.

Los hechos habrían tenido lugar en la fiesta de fin de curso que se celebró en dicho centro y a la que acudieron alumnos y profesores. La denunciante es una mujer transexual que en el momento de los hechos tenía 19 años de edad y apariencia de hombre, siendo su nombre Jorge.

La denunciante refiere en su declaración judicial que esa noche había consumido alcohol y que en un momento dado accedió al cuarto de baño para refrescarse y, estando allí, entró Juan Codina, el cual comenzó a «comerle el cuello» y «besarlo en la nuca», tras lo cual tiró de él, metiéndolo en una de las cabinas y cerró con pestillo.

Según el relato de la denunciante, una vez dentro de la cabina, mantuvieron relaciones sexuales, estando ambos desnudos, en concreto, se realizaron ambos, al menos, una felación cada uno y, además, dice que Juan Codina lo penetró, al menos, en dos ocasiones analmente.

Manifestó que no mostró resistencia ni oposición a la agresión de la que fue objeto porque estaba en estado de shock y que si no ha denunciado con anterioridad estos hechos es por temas de salud y porque no se sentía preparada para hacerlo.

La juez investigó estos hechos y tras haber tomado declaración a los involucrados, expone que «no se aprecia la concurrencia de unos mínimos y necesarios indicios racionales de criminalidad que den apoyo a la versión ofrecida por la perjudicada».

«No sólo no existen tales indicios, sino que lo que rodea a los hechos denunciados, conforme a la versión de la propia denunciante, tampoco refuerza ni aporta apoyo a sus afirmaciones sino que, antes al contrario, la suma de circunstancias por ella descritas, vienen a contradecir sus propias manifestaciones», explica la juez.

La magistrada señala que no denunció los hechos cuando pasaron y que, tras el comienzo del nuevo curso, inició con Juan Codina, de forma voluntaria, una relación que se prolongó desde octubre de 2019 hasta marzo de 2020, en la cual, tal y como reconoce la denunciante, mantuvieron relaciones sexuales consentidas, siendo la propia víctima la que acudía voluntariamente al domicilio del denunciado para tales encuentros, con plena conciencia de la finalidad de los mismos.

«Esta descripción ofrecida por la perjudicada impide otorgar la necesaria credibilidad a su versión, por cuanto no parece verosímil que quien ha sido víctima de una agresión sexual despliegue, a continuación, y durante meses, una relación consentida con el agresor, en la que, según la misma refiere, ni siquiera concurrió, por su parte, ningún sentimiento ni afinidad emocional; en definitiva, se trató de una relación de contenido, pura y exclusivamente, sexual», matiza la juez.

El penalista Alfredo Arrién, del despacho de abogados Paredes & Asociados, ha defendido al actor Juan Codina en este procedimiento en el que ha conseguido ganar.

Denuncias contra Juan Codina

La denunciante no fue la única que acusó a Juan Codina en sede judicial de comportamientos obscenos. Otra alumna del acto aseguró que, entre enero y febrero de 2024, Juan Codina, con motivo de una clase de interpretación, la habría pegado dos bofetadas en la cara y, posteriormente, entre finales de marzo y principios de abril del mismo año, también en el curso de una clase, la agarró del pelo y la arrastró por el suelo.

La juez considera que estos hechos integrarían un delito leve de maltrato de obra que se encontraría prescrito por el transcurso del plazo de un año a contar desde la comisión del hecho denunciado.

Una tercera alumna también denunció a Juan Codina y relató en sede judicial que el actor la habría abrazado a ella y al que entonces era la pareja de la denunciante y les habría intentado besar en la boca.

La juez tampoco ve delito en este tercer relato: «Se trata de unos hechos genéricos, en los que, precisamente, por su vaguedad no es posible apreciar la concurrencia de un ánimo libidinoso por parte del denunciado que haya provocado afectación psicológica en la víctima ni perjuicio a su libertad sexual, especialmente si se tiene en cuenta el tiempo transcurrido desde que los hechos tuvieron lugar, por lo que estaríamos ante un delito leve que igualmente se encontraría prescrito».

«Resulta sorprendente la dilación»

La juez termina el auto en el que cierra la causa contra Juan Codina, señalando que «resulta sorprendente (y cuestiona la fiabilidad de los hechos denunciados) el hecho de que estas conductas no se hayan denunciado durante años, sin que se haya aportado ni un solo razonamiento que pueda ser compartido para justificar esta dilación en el tiempo».