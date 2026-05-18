Los veterinarios coinciden: poner voz de bebé para hablarle a tu perro crea conexiones en su cerebro claves para la relación con su dueño

Poner voz de bebé para hablarle a tu perro crea conexiones en su cerebro claves para la relación con su dueño. Una novedad que se ha convertido en la antesala de algo más y que puede ser lo que nos marcará de cerca, en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. En estos días en los que realmente puede convertirse en un extra de buenas sensaciones que hasta la fecha no sabíamos.

Esta manera de hablar a las mascotas puede no ser la más adecuada, en especial si tenemos en cuenta que estaremos ante un cambio de tendencia que, sin duda alguna, podría ser la que nos marcará de cerca. Es hora de apostar claramente por un giro importante de guion que podríamos empezar a tener en mente, con este tipo de detalles que, sin duda alguna, acabarán marcando una diferencia importante. Una novedad que podría acabar siendo la que nos explican estos expertos que, sin duda alguna, puede convertirse en la antesala de algo más. Poner voz de bebé para hablarte a tu perro sirve para mucho más de lo que imaginas.

Coinciden los veterinarios en esta afirmación

Antes que nada, deberemos tener en consideración que cada detalle cuenta y puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. En estos días en los que realmente podríamos empezar a tener en consideración algunos cambios que serán los que nos marcarán de cerca.

Es momento de empezar a tener en mente algunos cambios que, sin duda alguna, podríamos empezar a considerar en estos días en los que realmente sentimos que existe una conexión directa con ese animal con el que compartimos vida. Ya sea a tu perro o gato, al final, acaba siendo un elemento central de nuestro día a día, de tal forma que nos descubrirá una serie de elementos que pueden ser claves en estas próximas jornadas.

Es hora de apostar claramente por una afirmación que nos indican los veterinarios y que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno. Una situación que puede convertirse en una antesala de algo más y que, podría acabar siendo lo que nos marcará de cerca.

Esta manera de hablarles a nuestras mascotas quizás acabará siendo la antesala de algo más. Con algunas novedades que pueden ser esenciales en estos tiempos que tenemos por delante.

Crea conexiones con tu mascota al ponerle voz de bebé

Un estudio publicado recientemente en NLM nos explica el motivo de por qué es importante hablarles a nuestra mascota con voz de bebé: «El habla dirigida a mascotas es sorprendentemente similar al discurso dirigido a bebés, un patrón de habla peculiar con un tono más alto y un tempo más lento conocido por atraer la atención de los bebés y promover el aprendizaje de idiomas. Aquí, informamos de la primera investigación de posibles factores que modulan el uso del habla dirigida por perros, así como su impacto inmediato en el comportamiento de los perros. Grabamos a participantes adultos hablando frente a fotos de cachorros, perros adultos y viejos, y analizamos la calidad de su discurso. Luego realizamos experimentos de reproducción para evaluar la reacción de los perros al habla dirigida al perro en comparación con el habla normal. Descubrimos que los hablantes humanos usaban el habla dirigida a perros con perros de todas las edades y que la estructura acústica del habla dirigida a perros era en su mayoría independiente de la edad del perro, a excepción del tono de sonido que era relativamente más alto al comunicarse con cachorros».

Siguiendo con la misma explicación: «La reproducción demostró que, en ausencia de otras señales no auditivas, los cachorros eran altamente reactivos al habla dirigido por el perro, y que el tono era un factor clave que modulaba su comportamiento, lo que sugiere que este registro específico del habla tiene un valor funcional en perros jóvenes. Por el contrario, los perros mayores no reaccionaban diferencialmente al habla dirigida por el perro en comparación con el habla normal. Por lo tanto, el hecho de que los oradores continúen usando perros dirigidos con perros mayores sugiere que este patrón de habla puede ser principalmente un intento espontáneo de facilitar las interacciones con oyentes no verbales».

Estas conexiones que se generan son capaces de hacer crecer este vínculo que es indestructible. Nos guste o no, con nuestra mascota vamos a tener una unión que va más allá de cualquier límite. No es sólo la forma de hablarles es que poco a poco han ido formando parte de una serie de elementos que van llegando a toda velocidad y que pueden cambiarlo todo. Esta forma de hablar es común y de lo más habitual en todo el mundo.