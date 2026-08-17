Quién era Hayden Panettiere: su edad, sus series más famosas y de qué ha muerto

Este lunes 17 de agosto, el mundo se ha levantado con la triste noticia del fallecimiento de Hayden Panettiere. La actriz iba a cumplir 37 años el próximo 21 de agosto, pero fuentes cercanas a ella han confirmado a los medios de comunicación su muerte. Un adiós con el que ha dejado un legado artístico completamente arrollador. Y es que comenzó a trabajar frente a las cámaras con tan solo 11 meses. Pues, su madre la presentaba a castings de varios anuncios publicitarios. Todo ello para, con el paso de los años, comenzar a participar en producciones audiovisuales como actriz infantil.

Si hablamos de éxito a corta edad, es importante señalar su labor en la película de Bichos, de Pixar, en 1998, pero no fue hasta el 2006 que su vida cambiaría por completo. Y es que Héroes, ficción donde interpretaba a Claire Bennet y era animadora de instituto, alzó su nombre considerablemente a nivel mundial. Una popularidad que llegó en una época donde no existían las redes sociales y en la que las series televisivas tenían un importante peso. Pero, este no sería el único éxito en la carrera de Hayden Panettiere.

La carrera profesional de Hayden Panettiere

Nacida el 21 de agosto de 1989 en Nueva York, la actriz, cantante y modelo estadounidense triunfó durante su paso por las seis temporadas de Nashville. Asimismo, participó en la famosa saga de Scream y en películas como Amber Alert o Sleepwalker. Por otro lado, su papel en Al cruzar el tigre, en 2004, fue muy importante para ella debido a que compartió producción con su hermano. En el currículum de la artista figuran gloriosos títulos como Sueños sobre hielo, Educando a Helen, Un padre de cuidado o Titanes: Hicieron historia.

Por otro lado, Hayden Panettiere también intentó hacerse un hueco en la industria musical como cantante. Tal y como se ha podido saber, fue nominada a los Premios Grammy, en 1999, por mejor álbum infantil por Bichos. Y es que, aunque no se labró una carrera con canciones compuestas por ella y dedicadas a sus respectivos discos, sí era muy habitual escucharla en temas propios de bandas sonoras de ficciones. Sin embargo, tal y como ella misma llegó a explicar en varias entrevistas, el éxito profesional no siempre garantiza la felicidad a nivel personal.

El lado más personal de Hayden Panettiere

En su libro de memorias, This Is Me: A Reckoning, explicó que había mantenido una relación sentimental con Milo Ventimiglia. Por aquel entonces, él tenía 30 y ella 18 años. Se conocieron en el rodaje de Héroes, pero el noviazgo duró dos años. Tras ello, la actriz conoció al boxeador ucraniano Vladimir Klichkó. La pareja dio la bienvenida al mundo a una hija en común, en el 2014.

Sin embargo, la estadounidense tuvo que hacer frente a una depresión posparto. Asimismo, estuvieron a punto de casarse. Pero, en esta década de idas y venidas, él canceló la boda sin previo aviso. Todo ello para, luego, volver a ella arrepentido. En el 2018, la artista le cedió la custodia de su hija a Vladimir Klichkó. «Siempre quiero tenerla entre mis brazos, pero mi vida no puede ser así ahora», comentó en el podcast de Shetty.

Pero, lamentablemente, la artista no llegó a tener suerte en el amor. Tiempo después, la joven conoció a Brian Hickerson. Uno de los romances más traumáticos de su vida. Pues, fue acusado de cuatro delitos graves de violencia machista y otros cargos por delitos. Ambos concluyeron el romance, pero la situación fue muy «humillante» para ella. Tal y como explica en sus memorias, intentó mantener la situación en secreto todo lo que pudo. Pues, no quería preocupar e involucrar a ningún ser querido.

Causas de la muerte de Hayden Panettiere

De momento, no se han revelado las causas oficiales del fallecimiento de la actriz. Su publicista ha explicado a la cadena NBC que se está llevando a cabo una investigación y que, pronto, se darán más detalles. Asimismo, ha sido la revista People la que ha compartido el comunicado de la familia de Hayden Panettiere relacionado con su muerte.

«Es con profunda tristeza que hemos de compartir la trágica muerte de nuestra querida Hayden», han escrito. «Era una increíble luz y una fuerza de la naturaleza que trajo inconmensurable amor y alegría a todos quienes la conocieron y a los millones de personas que la vieron en pantalla», agregan. Así pues, los familiares de la artista han pedido privacidad y respeto ante estos delicados momentos.