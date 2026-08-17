Antonio Banderas se abre al cumplir 66 años: «No quiero influir en las decisiones que toma mi hija»

Antonio Banderas ha cumplido 66 años en un momento especialmente dulce. El actor malagueño mantiene intacta la pasión por su profesión, afronta varios proyectos internacionales y ha encontrado en Málaga ese lugar al que siempre quiso regresar.

Alejado del ritmo frenético de las grandes ciudades, Banderas mira al futuro con serenidad y con una idea muy clara: disfrutar de lo conseguido sin dejar de trabajar.

El intérprete celebró su aniversario en uno de los escenarios más vinculados a su compromiso con la solidaridad: la Gala Starlite de Marbella. Fiel a la cita año tras año, Banderas llegó al evento consciente de que el cumpleaños estaba a la vuelta de la esquina. «Dentro de una hora ya seré más viejo», bromeaba ante un grupo de reporteros. Poco después, el público le sorprendía cantándole el cumpleaños feliz.

Lejos de limitarse a recibir felicitaciones, el actor quiso volver a demostrar su implicación con la gala. Donó a la subasta solidaria la camisa que llevaba puesta, una prenda que él mismo había personalizado para la ocasión. Un gesto que resume una de las facetas que Banderas ha mantenido durante años lejos de los focos: su compromiso con distintas iniciativas sociales.

El paso del tiempo

Antonio Banderas reconoce que el paso del tiempo se hace notar. No trata de ocultarlo ni de combatirlo a cualquier precio. «Yo lo llevo bien, no he renunciado a nada durante todo este tiempo, pero las matemáticas son las matemáticas, eso está claro», explica con naturalidad.

A diferencia de otras etapas de su vida, ahora tampoco parece necesitar grandes planes ni objetivos extraordinarios. Su prioridad es mucho más sencilla: tener salud y que las cosas continúen funcionando.

Una perspectiva que adquirió especial relevancia después del infarto que sufrió en 2017. Aquella experiencia, según ha explicado en diferentes ocasiones, le llevó a revisar profundamente sus prioridades y a desprenderse de buena parte de las obligaciones y compromisos que había ido acumulando.

El amor de Banderas por Málaga

Durante más de tres décadas, Estados Unidos fue una parte fundamental de su vida profesional. Sin embargo, Banderas ya no siente la necesidad de residir allí para continuar trabajando en Hollywood.

Málaga se ha convertido en su Ítaca particular, el lugar al que regresar después de años de viajes, rodajes y proyectos internacionales.

«Ya no es tan necesario estar en Estados Unidos como lo era cuando yo me fui hace más de 30 años», sostiene. Y reconoce que tampoco se siente cómodo con el ritmo de las grandes urbes. Prefiere una ciudad en la que pueda desplazarse andando, encontrarse con sus amigos y disfrutar de aquello que considera esencial.

«Málaga es una ciudad muy humana», afirma ante las agencias. «Tiene sus problemas, naturalmente, pero que son solucionables. Málaga tiene el tamaño perfecto».

En esa elección pesan también los recuerdos, la gastronomía, los paisajes y las personas que forman parte de su vida. Es, en definitiva, una manera de recuperar una normalidad que durante años quedó en segundo plano debido a su carrera internacional.

Hollywood sigue llamando a su puerta

Regresar a Málaga no significa que Antonio Banderas haya cerrado la puerta a Hollywood. Su trayectoria demuestra precisamente lo contrario.

El actor continúa trabajando para estudios y productores internacionales. El año pasado, por ejemplo, rodó en Boston y después viajó a Londres para participar en otra producción que llegará al Festival de Toronto en septiembre.

La diferencia está ahora en el lugar desde el que decide trabajar. Puede mantener su vínculo con la industria estadounidense sin renunciar a vivir en su ciudad.

Además, el teatro ocupa una posición central en esa nueva etapa. Banderas defiende que, por muchos avances tecnológicos que se produzcan, hay algo que ninguna innovación podrá sustituir: la relación directa entre intérprete y espectador.

El deseo de ser abuelo

Más allá de su carrera, el paso del tiempo también le lleva a mirar hacia su familia. Banderas admite que le resulta difícil asumir lo rápido que han transcurrido los años, especialmente cuando recuerda a su hija Stella.

Ahora, después de su boda, la posibilidad de convertirse en abuelo empieza a formar parte de las conversaciones sobre su futuro. Y el actor reconoce que le haría mucha ilusión.

«Lo estoy deseando», confiesa cuando le preguntan por la posibilidad de tener un nieto. Sin embargo, hay algo que tiene muy claro: no piensa presionar a nadie. «No se lo digo a mi hija porque no quiero influir en las decisiones que toma. Nunca lo he hecho y nunca lo haré», explica.

La frase resume bien la actitud con la que Banderas afronta esta nueva etapa. Le gustaría ser abuelo, pero entiende que esa decisión pertenece exclusivamente a su hija. Mientras tanto, asegura que sería un «magnífico abuelo» cuando llegue el momento.

A sus 66 años, Antonio Banderas parece haber encontrado un equilibrio entre todas las vidas que ha protagonizado: la estrella internacional, el actor comprometido con su oficio, el empresario teatral y, sobre todo, el hombre que ha decidido volver a casa. El tiempo avanza, como él mismo reconoce, pero todavía quedan muchos escenarios, películas y proyectos por delante.