Papa León XIV publicará su primera encíclica, dedicada a la inteligencia artificial: fecha, título y claves de ‘Magnifica Humanitas’

El Papa León XIV publicará su primera encíclica, que será sobre inteligencia artificial. A continuación, te detallamos la fecha y las claves de Magnifica Humanitas. El Pontífice León XIV publicará el próximo 25 de mayo su primera encíclica, titulada Magnifica Humanitas, un documento centrado en uno de los debates más importantes del siglo XXI: la inteligencia artificial y su impacto en la dignidad humana. La presentación será a las 11:30 horas en el Aula del Sínodo del Vaticano, con la participación de altos cargos de la Santa Sede. La publicación de la encíclica coincide con la visita del Papa a España entre el 6 y el 12 de junio. Estará en Madrid, Barcelona y Canarias.

El texto, que será el segundo gran documento del pontífice desde su elección, abordará la necesidad de proteger a la persona en un contexto de rápido avance tecnológico, en el que sistemas de IA están transformando la comunicación, el trabajo y la toma de decisiones a nivel global.

¿De qué trata la encíclica Magnifica Humanitas?

Según ha confirmado el Vaticano, la encíclica se centrará en la «protección de la persona humana en la era de la inteligencia artificial», una línea temática que el papa ya ha mencionado en discursos recientes.

El objetivo del documento será reflexionar sobre los riesgos y oportunidades de la IA, especialmente en relación con:

La dignidad humana. La ética en el desarrollo tecnológico. La verdad en la comunicación digital. El impacto social de la automatización.



Fecha de publicación y presentación en el Vaticano

La encíclica estará fechada el 15 de mayo, coincidiendo simbólicamente con el aniversario de la encíclica Rerum Novarum de León XIII, uno de los textos fundamentales de la doctrina social de la Iglesia.

La presentación oficial tendrá lugar el 25 de mayo a las 11:30 horas en el Aula del Sínodo del Vaticano, con la participación de altos cargos de la Santa Sede.

Quién participará en la presentación de la encíclica

En el acto intervendrán figuras clave del Vaticano como:

Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

Michael Czerny, prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral.

Pietro Parolin, secretario de Estado del Vaticano.

Además, está prevista la participación de expertos externos del mundo tecnológico, entre ellos Christopher Olah, cofundador de la empresa de IA Anthropic.

La Iglesia ante el desafío de la inteligencia artificial

El Vaticano ha intensificado en los últimos años su reflexión sobre la inteligencia artificial, alertando sobre la necesidad de garantizar un uso ético de estas tecnologías.

El papa León XIV ha insistido recientemente en la importancia de que la IA no sustituya la dignidad humana ni degrade la verdad en los procesos de comunicación.

Por qué esta encíclica es clave para el futuro de la Iglesia

Magnifica Humanitas será la primera encíclica del pontificado de León XIV y marca una clara apuesta por situar a la Iglesia en el centro del debate global sobre tecnología, ética y futuro del trabajo.

El documento llega en un momento en el que la inteligencia artificial está redefiniendo sectores clave como la educación, la economía y la comunicación, lo que convierte este texto en uno de los más esperados del año dentro y fuera del ámbito religioso.