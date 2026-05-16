Cuándo visitará el Papa León XIV Madrid: recorrido, actos y todo sobre su estancia

España ya se prepara para la próxima visita del papa León XIV el próximo mes de junio y aunque va a estar en varios puntos del territorio nacional, Madrid contará con gran parte del protagonismo de la visita. Se había rumoreado mucho sobre la agenda del pontífice en la capital (y el resto del país) pero ahora el Vaticano ya ha confirmado el calendario completo del viaje, que se desarrollará entre los días 6 y 12 y que incluirá actos religiosos, encuentros institucionales y varias citas abiertas al público en distintos puntos de la capital.

Entre los eventos previstos en Madrid aparecen algunos de los momentos más esperados de toda la estancia del Papa León XIV en España. Habrá una misa multitudinaria en la Plaza de Cibeles, un encuentro con jóvenes en la Plaza de Lima y también una visita al Congreso de los Diputados, donde pronunciará un discurso ante la Cámara Baja, siendo además la primera vez que un Papa participe en un acto de este tipo en el Parlamento español. La ciudad llevaba años sin vivir una visita papal de estas dimensiones. La última imagen similar fue la de Benedicto XVI durante la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en 2011. Ahora, con la llegada de León XIV, Madrid volverá a preparar un amplio dispositivo de seguridad y movilidad ante la previsión de miles de asistentes en varios de los actos programados que repasamos a continuación en su agenda.

Agenda del Papa en Madrid

El sábado 6 de junio será el primer día completo del papa León XIV en Madrid. El Pontífice llegará por la mañana al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde arrancará oficialmente una visita que durante varios días cambiará por completo el ritmo habitual de la ciudad, especialmente en el centro y en las zonas donde están previstos los principales actos.

Tras aterrizar en Madrid, León XIV se dirigirá al Palacio Real para participar en la ceremonia de bienvenida organizada por las autoridades españolas. Allí también está previsto el encuentro con los Reyes antes de mantener una reunión junto a representantes políticos, miembros del cuerpo diplomático y otras autoridades del Estado. Será el primer acto institucional importante del viaje y uno de los más seguidos de toda la jornada.

La tarde tendrá un tono muy distinto. El Papa visitará el proyecto «Cedia 24 horas», un centro de acogida madrileño dedicado a la atención de personas vulnerables y en situación de exclusión. El Vaticano ha querido reservar espacio dentro del viaje para este tipo de encuentros más sociales y alejados de los grandes escenarios oficiales.

Ya entrada la noche, la actividad se trasladará a la Plaza de Lima. Allí se celebrará una vigilia de oración con jóvenes a partir de las 20:30, un acto que lleva días movilizando a parroquias y grupos religiosos de distintos puntos de España. En los alrededores del Bernabéu se espera bastante movimiento durante toda la tarde y parte de la noche por la llegada de asistentes.

El domingo 7 de junio será uno de los días más intensos de toda la visita. León XIV oficiará por la mañana una misa multitudinaria en la Plaza de Cibeles junto a la celebración del Corpus Christi. La previsión es que miles de personas acudan al centro de Madrid, por lo que habrá controles de acceso, restricciones de tráfico y cortes en varias calles cercanas.

Después de la misa, el Pontífice tendrá un encuentro privado con miembros de la Orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica. Más tarde participará en «Tejer redes», un acto organizado en el Movistar Arena que reunirá a representantes del mundo de la cultura, el deporte, la economía y el arte.

La agenda continuará el lunes 8 de junio con uno de los momentos más esperados de toda la visita. Antes de acudir al Congreso de los Diputados, León XIV mantendrá una reunión privada con el presidente del Gobierno en la Nunciatura Apostólica.

Poco después llegará una imagen inédita hasta ahora en España. El Papa intervendrá en el Congreso ante los diputados en un acto que ha despertado una enorme expectación desde que el Vaticano confirmó el viaje. Nunca antes un Pontífice había pronunciado un discurso oficial en la Cámara Baja española. Y luego, ese mismo día también habrá un encuentro con los obispos españoles en la sede de la Conferencia Episcopal. Más tarde, ya por la tarde, León XIV acudirá a la Catedral de la Almudena para participar en una oración dedicada a la patrona de Madrid antes de continuar con el resto de actos previstos en la capital.

Horas más tarde llegará el último gran acto multitudinario de su estancia en la capital. El estadio Santiago Bernabéu acogerá un encuentro con la comunidad diocesana madrileña donde participarán parroquias, asociaciones religiosas y fieles llegados desde diferentes puntos del país. El evento reunirá música, testimonios y una intervención final del Pontífice.

La despedida de Madrid llegará el martes 9 de junio. Antes de viajar a Barcelona, León XIV todavía participará en un encuentro con voluntarios en IFEMA. Después pondrá rumbo a Cataluña para continuar allí el resto del viaje apostólico.

En Barcelona la agenda también incluirá actos muy destacados, como la visita a la Catedral de Barcelona, la vigilia en el Estadio Olímpico Lluís Companys, el rezo del Rosario en Montserrat o la misa prevista en la Sagrada Familia, donde además inaugurará la torre de Jesucristo. Y la recta final del viaje llevará al Papa hasta Gran Canaria y Tenerife. Allí el Pontífice centrará buena parte de sus actos en la cuestión migratoria y en las labores de acogida antes de regresar finalmente a Roma el 12 de junio.