El emotivo abrazo al Papa León XIV del niño español curado de un linfoma tras el Jubileo de los Jóvenes: «Gracias a Dios estoy bien»

Ignacio Gonzálvez, el adolescente español de 15 años que fue hospitalizado por un linfoma cuando participaba en el Jubileo de los Jóvenes de 2025, ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de esta semana. Tras meses de lucha contra esta enfermedad, el joven ha viajado hasta Castel Gandolfo para abrazar y comunicar al Papa León XIV la mejor de las noticias: «Estoy curado».

La pesadilla de Ignacio comenzó el verano pasado. El joven había llegado a Roma cargado de ilusión, acompañado por su hermano y su hermana, con el objetivo de participar en los actos centrales del Jubileo de los Jóvenes. Sin embargo, a los pocos días de aterrizar en la capital italiana, su salud se deterioró drásticamente y tuvo que ser ingresado en el hospital pediátrico Bambino Gesù. Ignacio padecía un linfoma agresivo en las vías respiratorias que requería atención inmediata en la Unidad de Cuidados Intensivos.

La visita sorpresa en pleno Jubileo de los Jóvenes

El dramático caso de este adolescente español llegó rápidamente a oídos del Papa León XIV a través de amigos en común. Visiblemente conmovido por la situación, el Santo Padre detuvo su agenda oficial y pidió oraciones conjuntas por la salud de Ignacio desde el imponente escenario de Tor Vergata, ante la multitud congregada por el Jubileo de los Jóvenes.

La noche del 4 de agosto, el Pontífice se presentó de forma totalmente inesperada en el área de cuidados intensivos del Bambino Gesù para arropar personalmente a la familia de Ignacio Gonzálvez y darle su bendición en los momentos más críticos de la enfermedad.

Un abrazo de victoria al Papa León XIV

Ignacio Gonzálvez, recuperado tras someterse a meses de intensos cuidados médicos y terapias, ha querido devolverle la visita a León XIV. El esperado reencuentro se ha producido este mismo martes 12 de mayo de 2026 en la residencia pontificia de Castel Gandolfo.

«Le dije que estoy curado, que gracias a Dios estoy bien, que lo espero en Madrid», relató el adolescente a Vatican News. Según ha explicado el propio protagonista, el Papa «estaba muy feliz» al ver su milagrosa recuperación y no dudó en darle «un abrazo» para celebrar la victoria contra la enfermedad. «Fue un momento rápido, pero bonito. ¡Gracias a Dios y gracias al Papa!», concluyó el joven de 15 años, poniendo un final feliz a la historia que encogió el corazón del Vaticano.