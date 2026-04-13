El Papa León XIV responde a Trump: «No soy político, hablo del Evangelio, sólo digo basta de guerras»

León XIV, el Papa de la Iglesia católica desde el 8 de mayo de 2025, ha respondido a las duras críticas de Donald Trump durante una rueda de prensa en el vuelo que le traslada a Argel, en el inicio de su tercer viaje apostólico. La esperada contestación al presidente de Estados Unidos no se ha hecho esperar tras el asedio verbal del magnate, quien llegó a alabar al hermano del Papa, Louis Prevost, para dejar en evidencia al Pontífice. «No soy político, hablo del Evangelio. A los líderes del mundo les digo basta de guerras», ha sentenciado el Santo Padre ante los 70 periodistas que le acompañan.

Trump había acusado previamente al Papa de ser complaciente con las armas nucleares de Irán y de criticar las operaciones militares en Venezuela. Sin embargo, en esta respuesta a Trump, el líder de la Iglesia católica ha dejado claro que no tiene miedo a la Casa Blanca ni a las presiones de Washington. «Lo digo para todos los líderes del mundo, no solo para él: intentemos terminar con las guerras y promover la paz», ha insistido el Pontífice, elevando el tono frente a las injerencias políticas.

Sin miedo a las críticas

El choque dialéctico entre ambos líderes ha escalado tras las menciones de Trump a la gestión de la pandemia y las misas. Pese a que el republicano acusó a León XIV de «complacer a la izquierda radical», el Papa ha aprovechado su respuesta a Trump para defender el multilateralismo y el diálogo entre naciones. «Demasiada gente está sufriendo hoy; alguien debe levantarse y decir que hay un camino mejor», ha aseverado.

Este duelo entre el Vaticano y la Casa Blanca se produce en un momento de máxima tensión internacional. Mientras Trump insiste en que el Papa debería «usar el sentido común», León XIV ha preferido centrar su mensaje en el drama humanitario, recibiendo incluso un fragmento de un cayuco de la ruta canaria como símbolo de su compromiso con los más desfavorecidos.

Finalmente, el Pontífice ha recordado que su verdadera misión es construir puentes, confirmando su próxima visita a España en junio, donde pasará por Madrid, Canarias y Barcelona para seguir difundiendo su mensaje de reconciliación global, lejos de las disputas electorales estadounidenses.