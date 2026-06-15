Calendario Mundial 2026: todos los partidos, fechas y horarios de la Copa del Mundo

La Copa del Mundo 2026 ya es una realidad. Con 104 partidos que prometen emociones hasta el último minuto, el mayor torneo de fútbol de la historia ha arrancado y aquí puedes consultar el calendario completo del Mundial 2026 para no perderte ni un solo partido.

Esta edición del Mundial reúne a 48 selecciones distribuidas en 12 grupos de cuatro equipos, disputándose en 16 estadios repartidos entre Estados Unidos, México y Canadá. Es la primera Copa del Mundo organizada por tres países y la que más partidos tendrá en la historia.

En cuanto al formato, los dos primeros clasificados de cada grupo y los ocho mejores terceros avanzan a los dieciseisavos de final, una nueva ronda que amplía considerablemente la fase eliminatoria respecto a ediciones anteriores.

La fase de grupos se desarrolla del 11 al 27 de junio. El torneo arrancó el jueves 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México (Azteca). El Estadio Azteca se convierte así en el primero del mundo en albergar tres Copas del Mundo, tras haber sido sede en 1970 y 1986.

El calendario de partidos incluye 72 encuentros en la fase de grupos, 16 en la ronda de 32 (del 28 de junio al 3 de julio), 8 en octavos de final (del 4 al 7 de julio), 4 en cuartos de final (del 9 al 11 de julio), dos semifinales (14 y 15 de julio), el partido por el tercer puesto (18 de julio) y la gran final el 19 de julio.

La final del Mundial 2026 se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium de East Rutherford (área metropolitana de Nueva York), con capacidad para más de 78.000 espectadores.

En España, DAZN ofrecerá todos los partidos en televisión de pago, mientras que La 1 de RTVE emitirá una parte del calendario.